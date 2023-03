Una domenica di festa La magia dell’arte circense

È una festa di Carnevale in grande stile quella che si prepara per domani in piazza Saffi quando, dalle 17, sbarcherà in pieno centro storico la Compagnia di Icaro: non la classica sfilata di carri ai quali i forlivesi sono abituati, bensì un grande circo all’aria aperta che farà sognare bambini e adulti. Parate di trampolieri-angeli in frac bianchi che danzeranno leggeri con eleganti dame; sfilate di farfalle giganti dalle ali coloratissime; cortei di musicisti su trampoli con il classico aspetto di soldatini-giocattolo; giochi collettivi nei quali il pubblico sarà chiamato a partecipare gonfiando grandi palloncini di tre metri per poi lanciarli insieme in cielo; il gran finale con cavalli luminosi scolpiti in imponenti materiali gonfiabili che, animati da misteriosi burattini, guideranno il pubblico in una poetica esibizione per colpire gli occhi e toccare il cuore degli spettatori. Il pomeriggio è stato organizzato dal Comune, mentre lo spettacolo è ideato e realizzato da Circo e Dintorni, realtà leader del settore in Italia, in partnership con Accademia PerdutaRomagna Teatri e Teatro Diego Fabbri. La direzione artistica dell’evento è di Alessandro Serena, un vero esperto del circo: oltre a essere nipote di Moira Orfei, è professore di Storia dello spettacolo circense e di strada all’università degli Studi di Milano, produttore di alcuni dei maggiori successi di teatro-circo del nostro paese, oltre che autore di programmi Rai (speciali dedicati al Cirque du Soleil e al Festival di Monte Carlo). Ad essere coinvolti nella festa gruppi dall’Italia, dalla Francia e dalla Germania.

L’arte circense italiana sarà rappresentata dal Piccolo Nuovo Teatro che, grazie al suo laboratorio che rinnova la tradizione artigianale nella realizzazione di macchine sceniche, trampoli, effetti pirotecnici e maschere con l’utilizzo di materiali hi-tech, è stato chiamato per le maggiori manifestazioni di piazza come i Carnevali di Venezia, Viareggio e Milano. Con la sua ricerca estetica applicata alle performance itineranti, la compagnia francese Ménage Remue rivisita le feste popolari riproponendo in chiave moderna i momenti conviviali tipici di queste rappresentazioni. Nella parata che propone a Forlì, gli artisti interpretano dei soldatini giocattolo che animeranno la piazza con la loro vivacità sonora. Il gruppo tedesco Stelzen-art deve la sua fama al vastissimo repertorio di personaggi, tutti legati al mondo della natura e a quello della fantasia; simbolo di questo connubio, le farfalle giganti che si libreranno coinvolgeranno il pubblico con le loro danze ipnotiche. I francesi della Compagnie des Quidams presentano a Forlì quello che è considerato il loro capolavoro: il carosello di cavalli luminosi (omaggio al circo classico e alle origini ancestrali dello spettacolo dal vivo) che, accompagnati da una musica evocativa, condurranno gli astanti in un viaggio tra la fiaba e il mito nel quale il mondo umano e quello animale si osservano e si intrecciano, confondendosi. L’evento è gratuito e fa parte di Open Circus, progetto di diffusione della cultura circense sostenuto dal Ministero della Cultura.