‘Una domenica in Appennino’ con gli autori Boattini e Onofri

Iniziativa oggi alle 17 all’Archivio di Stato di Forlì (via dei Gerolimini 6), in occasione della ‘Domenica di Carta’ e nell’ambito del centenario del passaggio di 12 Comuni dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì. Si terrà infatti l’incontro ‘Una Domenica in Appennino’, con gli autori Alessio Boattini e Luca Onofri a illustrare il progetto Alpe Appennina per la storia delle montagne fra Romagna e Toscana, anche col racconto di due loro saggi. Onofri presenterà ‘Dall’Appennino romagnolo a Montecatini. Note per una biografia politica di Uguccione della Faggiola’, in cui si sofferma su uno dei principali protagonisti della vita politica italiana del primo ’300.

Nel saggio invece ‘L’amore al tempo della mietitura. Una storia di vita quotidiana’, Boattini ricostruisce, dall’analisi di alcuni fascicoli processuali conservati in Archivio di Stato, la vicenda di alcuni contadini del territorio di Bagno di Romagna ai primi del Settecento, soffermandosi su aspetti di grande interesse per la storia della mentalità e del folclore locale: le veglie contadine, i ‘favori’ di corteggiamento, le ’opere’ durante la mietitura. Per l’occasione sarà allestita una mostra di documenti originali conservati in Archivio di Stato. Ingresso libero fino a esaurimento posti.