Una domenica nella storia sui ‘Sentieri della Linea Gotica

Il Comune e la Pro loco di Dovadola, in collaborazione con altri gruppi e associazioni e col patrocinio del Comune di Predappio organizzato domani la manifestazione intitolata ‘Dovadola 1944 sui sentieri della Linea Gotica’. Si tratta di un incontro rievocativo con mezzi ex-militari d’epoca, per ripercorrere le strade che segnarono il passaggio del Fronte nelle colline forlivesi e dovadolesi durante l’autunno del 1944 con il II Corpo d’Armata polacco.

Il programma della giornata per ricordare l’80° anniversario della fine della seconda guerra mondiale prevede: alle ore 9 il ritrovo in piazza della Vittoria, con colazione offerta dalla Pro loco, registrazione dei partecipanti e saluto delle autorità; alle 10.30 la formazione delle colonne con direzione Predappio, per visita all’oratorio Santa Rosa e a Casa natale Mussolini in occasione del centenario della fondazione del capoluogo della valle del Rabbi; alle 12.30 rientro a Dovadola e pranzo conviviale presso il ristorante L’Incontro di Rita Nanni al Casone; alle ore 15 visita a Villa Badia Blanc Tassinari, ora Centro spirituale e museo Beata Benedetta Bianchi Porro e soste presso il parco plurisecolare; alle ore 17 commiato dei partecipanti e saluto delle autorità intervenute.

Per l’occasione sarà allestito il mercatino dell’antiquariato e mostra scambio Amarcord (info: Mirco della Pro loco 348.7385574 e Alessandro 348.4446151). Commenta Massimo Falciani, vicesindaco di Dovadola: "Non si tratta solo di una manifestazione rievocativa, ma anche culturale e storica nonché sociale per ritrovarci come cittadini e amici".

q. c.