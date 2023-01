Una ’fabbrica’ più moderna per i giovani

di Rosanna Ricci

Il ricco programma di ’Fabbrica Inverno’ realizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì è stato presentato ieri alla Fabbrica delle Candele in piazzetta Corbizzi, dall’assessore Paola Casara, dal direttore artistico Marco Viroli e dalla referente Patrizia Pantoli.

"Attualmente sono in corso lavori di miglioramento e ammodernamento della sala teatro della Fabbrica delle Candele – ha precisato Paola Casara – ma ciò non ferma la programmazione dei progetti e dei laboratori della creatività giovanile. I lavori, del costo di 190.000 euro, di cui 40.000 provenienti dalla Regione Emilia Romagna, sono rivolti a e migliorare gli impianti acustici e di areazione, oltre a lavori di tinteggiatura interni ed esterni al teatro".

Un ruolo importante nei progetti di Fabbrica Inverno è offerto dalla musica. Per Cosascuola Music Academy è in atto la seconda edizione di ‘Una fabbrica di musica’con una selezione da parte del maestro Marco Sabiu dei brani cantautorali inediti proposti dai ragazzi. L’associazione Orto del Brogliaccio ha già promosso il progetto ‘Educare alla lettura’ dedicato a ‘I promessi sposi’ di Manzoni, rivolto a insegnanti, alunni e appassionati lettori.

Altro progetto riguarda il percorso per realizzare un cortometraggio da parte dell’associazione Vertov Project. Poi, per due giornate (25 e 26 marzo) ForlìMusica darà il via al progetto ‘Neos’ con audizioni per i giovani professori d’orchestra. A sua volta l’associazione ‘Un’altra storia’ presenterà il progetto ‘[email protected] Intrecci Educativi e Competenze Trasversali’ per aiutare i giovani ad intraprendere in modo attivo la propria vita.

Masque Teatro con ‘How to grow a Lotus’ (25 febbraio, Teatro Felix Guattari) inizierà una serie di incontrilaboratori sul progetto ‘Approfondimenti sul pensiero educativo tra arti performative e filosofia’.

L’associazione Sedicicorto, promotrice del festival internazionale di cortometraggi, presenterà ‘Documè’ (30-31 marzo, 1 aprile) una rassegna di documentari.

Per guidare i ragazzi ad esibirsi sul palco, la Pastorale Giovanile Forlì-Bertinoro ha in programma il progetto ‘Dietro le quinte’. Il centro Diego Fabbri intende valorizzare la creatività dei giovani attraverso incontri e luoghi della città. Molto interessante è anche il progetto ‘Promemoria Auschwitz’ proposto dall’associazione Deina che porterà un gruppo di giovani, dopo un percorso di incontri formativi, a visitare i campi di sterminio di Auschwitz.

Il Lions club Forlì Host, a sua volta, propone il progetto ‘Nessuna si salva da sola’ sul tema della violenza di genere con incontri su vari temi e uno spettacolo finale nel mese di giugno.

Infine l’associazione Yepp Italia in collaborazione col Comune e con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì continuerà i workshop e talk per giovani. Il programma di Fabbrica Inverno prevede anche due eventi ideati da due scuole: ‘’Comunicare il traffico’ (previsto il 2 marzo) del Liceo Classico G.B. Morgagni, un laboratorio teatrale in lingua inglese, con gli studenti di 4ªD. Il secondo (in scena il 24 marzo) è invece il musical ‘Sherlock Holmes’ presentato dagli studenti dell’Istituto comprensivo 1 ‘Caterina Sforza’ in lingua inglese. Per informazioni: [email protected]; tel. 0543-712 833.