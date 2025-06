Una fermata ’scomoda’. Modigliana: ecco le firme

Sono state inviate al Comune di Modigliana e all’Agenzia Mobilità Romagnola Srl di Cesena le 365 firme, una quarantina delle quali tredoziesi, raccolte dal capogruppo Adriano Cheli, della minoranza consiliare ‘ModiglianaAttivAzione’, per ottenere una fermata del trasporto pubblico locale in via Garibaldi ed un incremento delle corse da e verso Faenza tutti i giorni: a metà mattinata, metà pomeriggio e la sera, ampliando anche il servizio estivo.

"Il problema – spiega Cheli – è emerso quando si è deciso di non far passare più l’autobus dal centro, spostando la fermata nel piazzale Ferrari, zona periferica degli impianti sportivi". La raccolta firme è stata molto apprezzata nel territorio, soprattutto da parte di studenti e pendolari, come afferma lo stesso Cheli, che riporta alcuni dei commenti dei firmatari: "Molti sentivano l’esigenza che qualcuno recepisse questo problema, perché non è possibile che da Modigliana vecchia ci si debba spostare in macchina verso piazzale Ferrari, dove non c’è nemmeno una pensilina, ma un gazebo spesso occupato da motorini – spiega –. Per i tredoziesi la fermata più comoda per raggiungere i servizi pubblici e anche la casa di Comunità è innegabilmente quella che si trova direttamente davanti al comune".

I firmatari hanno chiesto una doppia fermata, in andata e ritorno, in via G. Garibaldi di fronte al loggiato del Comune: posizione che agevolerebbe il raggiungimento dei più importanti servizi pubblici e non, favorendo anche le persone anziane, mentre la copertura proteggerebbe gli utenti dagli eventi meteorologici. I firmatari hanno sollecitato o l’aumento del servizio extraurbano esistente, giudicato carente da moltissimi utenti, oppure una linea suburbana per il tragitto Tredozio/Modigliana/Faenza già attuata in altre realtà come Meldola, Castrocaro Terme e Predappio.

Ad oggi nella fascia oraria compresa dalle ore 9 alle 11.45 il servizio non è previsto. Nelle giornate non scolastiche il servizio non è previsto dalle 9 alle 13.25 da Tredozio per Faenza, e dalle 13.25 alle 16 da Faenza verso Tredozio. L’ultima corsa per Faenza da Modigliana è alle 18.05. Nella tratta Faenza/Modigliana/Tredozio, nelle giornate non scolastiche, il servizio non è previsto dalle ore 10.40 alle 13.08 e dalle 14.50 alle 17.45. L’ultimo autobus da Faenza è alle 18.45, e così non soddisfa le esigenze dei lavoratori pendolari.

