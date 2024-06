Una festa al parco per Lentis. Avis, domani torna l’evento in memoria dell’infermiere

La memoria dell’infermiere forlivese Maurizio Lentis, scomparso improvvisamente tre anni fa a causa di un malore, non si spegne. Torna domani, a partire dalle 17, il festival ‘Big Happy Fest’ al Parco Urbano con un ricco programma di concerti e dj set, punti ristoro e stand informativi. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dal gruppo di amici di Maurizio, soprannominato proprio ‘Big Happy’ per il suo temperamento solare e bonario, in collaborazione con l’Avis di Forlì, La Collina dei Conigli e con Cerberus Booking. L’area che ospiterà l’iniziativa sarà quella in prossimità della Collina dei conigli, vicino alla quercia intitolata proprio all’operatore sanitario 46enne defunto.

Il ‘Big Happy Fest’ è un festival dedicato alla musica rock, hard-rock e metal, cioè i generi dei quali Lentis era grande estimatore. Per l’occasione, verrà allestito un palco sul quale si alterneranno quattro band: gli Skanners, formazione nata a Bolzano che nel 2022 ha celebrato i quarant’anni di carriera con vari concerti e tour in Italia e in Europa; gli Ulvedharr, che hanno all’attivo ben cinque dischi, di cui l’ultimo dal titolo ‘Inferno XXXIII’, uscito nella primavera scorsa; gli Strikehammer, band nata inizialmente come un duo ma che in seguito ha allargato la formazione dedicandosi alla musica speed metal e black rock; infine, la band romagnola ma di stampo svedese, Skulld, con un repertorio che miscela il punk e il metal. A marzo 2024 è uscito il loro ultimo lavoro, ‘The portal is open’. Il festival aprirà le sue porte dalle 17 ma i concerti inizieranno dalle 19.30 e tra un’esibizione all’altra terranno ‘caldo’ il pubblico alcuni dj-set.

L’Avis comunale allestirà per l’evento uno stand informativo per promuovere la donazione di sangue e plasma in città. "È sempre un piacere – sottolinea Roberto Malaguti, presidente dell’Avis comunale – dare il nostro piccolo supporto al gruppo di amici di Maurizio Lentis a organizzare questo evento. Per tutti noi è un momento emozionante per ricordare una persona che ha reso grande la nostra Unità di raccolta". La rinnovata scelta di organizzare il festival nel parco cittadino è frutto di un’attenzione al territorio che da sempre contraddistingue l’associazione forlivese: "La manifestazione torna nella stessa location dello scorso anno per sottolineare la resilienza di un territorio che ha saputo risollevarsi dopo il terribile alluvione – conclude il presidente – e al contempo ricordare le qualità umane e professionali di Lentis". Per informazioni: www.facebook.com/big.happy.maurizio e www.instagram.com/big.happy.fc.

v.p.