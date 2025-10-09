Una festa con CavaRei: "Ci è stato donato un locale in corso Mazzini. Sarà luogo di inclusione"

Ora è ufficiale: CavaRei sta per aprire i battenti anche in corso Mazzini – precisamente in zona Porta San Pietro – con un locale pubblico molto speciale. L’apertura è prevista intorno alla fine dell’anno, ma la cooperativa sociale ha deciso di presentarsi alla grande, organizzando una festa che coinvolgerà tutto il corso con eventi di ogni genere. Il programma, infatti, è ricchissimo: si comincerà sabato mattina con la passeggiata ecologica in collaborazione con Alea, per proseguire dalle 15.30 con esibizioni sportive di Cava Ginnastica e Junior Basket Ca’ Ossi, e intrattenimento a cura di Nonno Banter. A Porta San Pietro, invece, dalle 16 concerto live con i Seveneven e l’esibizione di danza aerea proposta dalla scuola ‘Raggio di sole’, per proseguire alle 18.15 con il concerto di Giorgia D’Altri & Slow Train.

Coinvolta nella giornata anche la zona della Galleria Mazzini: nella sede di ‘Pensiero e azione’, letture per i più piccoli con Gianni Giunchi e musica della Tam Tamgran Band, mentre il collettivo femminista ‘Monnalisa’ propone un rubabandiera a tema ecologico. Si potranno anche ammirare i balli delle Sirene Danzanti. All’interno della galleria, inoltre, sarà allestita l’esposizione di foto ‘Selfie in galleria’, che raccoglie i volti di chi ogni giorno alza la saracinesca del suo negozio in una delle aree più critiche del corso.

Come in ogni festa che si rispetti, naturalmente, non mancherà un’area dedicata alla gastronomia: sarà presente il food truck di CavaRei ‘Chicchiamo’, poi area birra a cura di Socialbeat Aps e cibo di ‘Da Piseppo’.

"In attesa del nostro arrivo ufficiale – spiega Maurizia Squarzi, presidente di CavaRei – abbiamo deciso di attivare un laboratorio che coinvolgesse chi qui ci abita e ci lavora, perché il nostro obiettivo è proprio quello di fare qualcosa di concreto per questa parte del centro, contribuendo al suo rilancio e alla sua attrattività. Speriamo, insieme, di portare un po’ di sano caos generativo".

Per quanto riguarda il nuovo locale, invece, il team di CavaRei tiene in serbo la sorpresa per quando tutto sarà pronto, ma si lascia andare a qualche spoiler: "Qualche tempo fa – racconta Squarzi – ci è stato donato un immobile in corso Mazzini, proprio con la richiesta di fare di quel luogo un punto di inclusione, ma anche di portare avanti un percorso per vivacizzare la zona". Così sono cominciati i ragionamenti: "Sarà un locale che proporrà caffè e bevande del nostro food truck, ma chiamarlo ‘bar’ sarebbe riduttivo: il suo aspetto sarà unico, così come la sua vocazione. La nostra idea è quella di dar vita a un luogo che non avrà uguali in città. Un primo passo per costruire un modello di rigenerazione urbana inclusiva, che favorisca economie di prossimità, relazioni e inserimento lavorativo".

Per informazioni sulla festa di sabato: comunicazione@cavarei.it.