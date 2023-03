Una fiamma che lotta per restare accesa

E se la solita monotona fiamma venisse colpita da una scia di vento, restando così in fin di luce, lottando per restare accesa… che cosa accadrebbe? Magnitudo 7.9. Febbraio. Terrore. Migliaia di dispersi. I numeri sono come svuotati sul vetro illuminato del telefono, asciugati dalla scrollata del pollice nel ripetersi della notizia, per poi passare alla successiva. Siamo colpiti, ma ci sentiamo distanti dalle tragedie che non ci riguardano… E se, invece, la solita monotona fiamma venisse colpita da una scia di vento, restando così in fin di luce? Lottando per restare accesa… che cosa accadrebbe? Il tempo non più un problema, la principale preoccupazione sarebbe scappare da macerie che si aggiungono ad altre macerie, correre via dai soliti pensieri, perché la sirena invoca il terremoto, la scossa imprevista quando meno te lo aspetti, come un fulmine a ciel sereno, indipendente dalla volontà dell’essere umano. Sembra un sogno che in breve tempo una giornata essenziale (per una fiamma) si converta in catastrofe. Sembra un sogno che la mattinata di una comune fiamma si trasformi in lotta alla sopravvivenza. Sembra un sogno che la piramide dell’abitudine venga sconvolta, con il canto del mondo più lontano, come i dubbi del mattino camminando verso...