Una frangia del tifo contesta la squadra. Bolgia Palafiera. Poi delusione e tensione

Non poteva essere una partita normale, non lo è stata: nel bene e nel male. Salvo sorprese, ieri sera la Pallacanestro 2.015 ha dato l’addio al suo pubblico in questa stagione. E viceversa. Tutto sfumato con due sconfitte consecutive, nell’arco di poco più di 48 ore, dopo una stagione di grandi vittorie, quella che comunque passerà alla storia per la Coppa Italia (strappata all’arcirivale Fortitudo). Tutto al limite della perfezione – primo posto nella fase regolare, idem nell’orologio, rinforzo primaverile con Magro (uno che anno scorso è stato promosso), rinnovo biennale per il miglior coach dell’A2 – fino all’infortunio di Kadeem Allen. Che anche ieri sera è stato a fianco dei compagni, unendosi a loro con le stampelle anche per il saluto ai tifosi.

Grande amore, troppo amore, anche – a un certo punto – nel modo sbagliato. È stato un Palafiera rovente, fin dall’inizio. Innanzitutto con un dato di pubblico molto vicino a quello di domenica: solitamente l’infrasettimanale, anche ai playoff, sconta diverse centinaia di spettatori in meno. Solita playlist: "Tutta Forlì ti ama" viene cantata e scritta sulle magliette. Sono stati numerosi i fischi arbitrali che non hanno convinto e in questi casi, come dire, il Palafiera lo fa notare.

A un certo punto, spunta il coro "fuori i c...". Siamo nel 3° quarto, quando un senso di impotenza si diffonde in campo e sugli spalti. Ma una parte della curva – è evidente che non è tutta – chiede maggior impegno. Una frangia si stacca e scende nel parterre dietro il canestro, con bandiere e megafoni. La cronaca dell’ultimo quarto segnala un inizio veemente di Forlì: di pari passo, il Palafiera diventa una santabarbara, tifo assordante. Diversi biancorossi gettano il cuore oltre l’ostacolo: è evidente a chiunque conosca questo sport. Così come il fatto che Trieste – misteriosamente per mesi squadra scollegata – ne abbia di più: talento, uomini da ruotare, tutto. Si riallontana nel punteggio. Rieccolo il coro: "Fuori i c...". Risuona tre o quattro volte. "Ogni anno così", è invece il riferimento al doppio primo posto non tramutato in promozione.

Alla fine, c’è una curva – quella nel secondo anello – che applaude. Un’altra, numericamente meno folta, che chiede con ampi gesti un confronto coi giocatori. Ci va Fabio Valentini. Poi, terminato il consueto giro di campo, capitan Daniele Cinciarini e Davide Pascolo. Una situazione che ricorda certe scene del calcio, quando la squadra viene chiamata a ‘discolparsi’ dopo aver mancato un obiettivo. Dopo le 23, all’uscita dagli spogliatoi, sul parquet ormai deserto c’è ancora un fitto conciliabolo tra 5-6 tifosi, Fabio Valentini e Luca Pollone. Il gm Renato Pasquali si appella alla calma. Una simile stagione avrebbe meritato tutt’altro finale.

Marco Bilancioni