Una giornata ‘A spasso con Fido’ Con i cani in corso Mazzini: passerella, giochi e premi

Una bella iniziativa per restituire vita al borgo San Pietro coinvolgendo i tanti possessori di cani della zona (e non solo). Domani dalle 10 alle 18 corso Mazzini si animerà grazie a tante codine scodinzolanti, protagoniste di ‘A spasso con Fido’, giornata dedicata agli amici a quattrozampe promossa dall’associazione ’Idee in corso’.

Il sodalizio da alcuni anni opera per popolare un quartiere progressivamente spentosi anche a causa delle numerose saracinesche abbassate. A tal fine sono state adottate molteplici iniziative, dalla tavolata di vicinato sotto i portici agli eventi organizzati in galleria durante il periodo natalizio, o ancora la festa di carnevale e ‘case aperte per un giorno’, manifestazone ideata per mettere in contatto le persone che vivono il quartiere.

Ora tocca all’amico più fedele dell’uomo prendersi la vetrina con una nonstop di 8 ore che contempla conferenze, incontri con associazioni ed esperti dell’universo cinofilo, musica, intrattenimento. E gadget per tutti offerti dagli sponsor. "Abbiamo deciso di coniugare l’esigenza di rivitalizzare la nostra zona a quella di educare e informare le persone che passeggiano assieme ai loro cani – spiega Daniela Paganelli, vicepresidente di Idee in corso –. Nella giornata sono previsti infatti vari momenti formativi con professionisti del settore, chiamati a dispensare indicazioni e consigli per la corretta condivisione della vita con il cane". La strada sarà dunque punteggiata da gazebo e da un’area conferenze, "allestita nello spiazzo antistante i locali che un tempo ospitavano la farmacia Giovannetti". Saranno presenti associazioni impegnate nell’accoglienza di cani e gatti e punti informativi su argomenti molto sentiti quale salute e alimentazione.

Quattro le conferenze in programma dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 15: si parte con ‘La salute di Fido, cane di città. Attenzioni, malattie e profilassi’ a cura della veterinaria Cristina Bonoli; alle 11.30 Ilaria Cigarini, educatore e istruttore cinofilo, tratterà ‘La vita a 6 zampe. Abitare con un cane in città’. Nel pomeriggio, alle 14.30, si riparte con l’intervento ‘Empaticamente animale’ con l’educatore cinofilo Elena Santolini. All’ora di pranzo i ristoranti della zona aderenti all’iniziativa accoglieranno i pelosi con una ciotola: si tratta di Ferri & Menta, Il posticcino, Tinto e Sirtaki. Assecondate le esigenze del palato, si potrà partecipare ad uno dei momenti più attesi della giornata: la passeggiata a sei zampe, prevista per le ore 15. Cani e amici umani sfileranno lungo corso Mazzini e una giuria assegnerà premi alle coppie giudicate più simpatiche e particolari.

Sono previsti omaggi per i partecipanti. Le iscrizioni apriranno alle 14.30. Per tutta la giornata sarà inoltre possibile ammirare la mostra di foto sugli animali allestita nel corso e l’esposizione di quadri e opere artistiche in via Giorgio Regnoli, grazie all’associazione Regnoli 41, che collabora alla realizzazione dell’evento al pari di Pensiero e azione, associazioned dei cani - gattile di Bagnolo e guardie zoofile Earth. ‘A spasso con Fido’ è patrocinato dall’assessorato dei Rapporti coi quartieri.

Francesca Miccoli