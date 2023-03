Una giornata per gli chef Patto sui valori in cucina Poi cena con i sindaci

Economia, comunità, cura, cultura, memoria e ambiente. Sono questi i sei punti della ‘carta dei valori della ristorazione’ che, ieri, hanno unitariamente sottoscritto Andrea Zocca, presidente Fipe, e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Una carta simbolica che si propone di fungere da vademecum per le attività di ristorazione del territorio, anche in vista della prima ‘giornata della ristorazione’ promossa da Confcommercio che avrà luogo in tutta Italia – Forlì inclusa – il prossimo 28 aprile.

"Il primo valore che abbiamo inserito – spiega Zocca – è quello legato all’economia, certo, ma ristorazione va ben oltre una semplice questione monetaria, infatti gli altri punti sono il rispetto per la comunità nella quale le attività si inseriscono, la cura dei clienti, la trasmissione della cultura locale attraverso il cibo, la memoria del nostro passato e delle nostre tradizioni e il rispetto per l’ambiente, perché oggi nessuna attività può prescindere dalla tutela ambientale".

Il sindaco Gian Luca Zattini ha voluto parlare del valore della ristorazione come volàno per l’economia locale, ma anche come importante pilastro sociale: "Attorno alla ristorazione c’è tutto uno stile di vita e una serie di valori fondamentali: il concetto di salute, di prevenzione, di rispetto per la qualità e per la storia. Sappiamo bene, inoltre, che il nostro turismo è strettamente legato alla ristorazione e all’accoglienza: sono in tanti a visitarci non solo per le bellezze naturalistiche e culturali, ma anche per i suoi poli gastronomici fortemente attrattivi".

A entrare nel merito della giornata del 28 aprile, invece, è Alberto Zattini, direttore Confcommercio: "Ci siamo accorti bene dell’importanza dei pubblici esercizi quando ci sono venuti a mancare, durante il lockdown, e ci è balzata agli occhi la loro funzione sociale e comunitaria". In città e nel comprensorio i pubblici esercizi (quindi ristoranti e bar) sono oltre 500: "Per questo vogliamo valorizzare la categoria professionale con una giornata ad hoc che si ripeterà in futuro – spiega Alberto Zattini –. Il programma di questa prima edizione prevede un momento conviviale con tutti i quindici sindaci del Forlivese, in occasione di una cena che sarà anche l’opportunità per confrontarsi e conoscersi gustando i piatti tipici e genuini della nostra terra, superando ogni divergenza grazie anche all’aiuto di una buona piadina e un bicchiere di Sangiovese".

Sofia Nardi