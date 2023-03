Una giornata speciale Mostre, film e camminate

Solidarietà, arte, spettacolo, divertimento. Sono tante e di ogni tipo le iniziative legate alla giornata della donna. Sarà allestita fino al 23 marzo, presso l’oratorio di San Sebastiano, la mostra fotografica dal titolo ‘Lotto per me, lotto per tutte – La vita appassionata di Emilia Lotti’, dedicata, appunto, alla figura della storica dirigente del Pci. L’esposizione è visitabile dal martedì al venerdì 15.30-18.30 e poi nel weekend in orario 10-12.30 e 15.30-18.30. Alle 10, presso la casa di riposo ‘Casa mia’ di via Curiel sarà inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere. La stessa cosa, alle 18, anche a Vecchiazzano nel giardino pubblico di Veclezia. È, invece, una panchina rossa diversa dalle altre quella donata dal gruppo consorti del Rotary e da Gmr Enlights che verrà posizionata nel centro storico di Bertinoro, a pochi passi dal Ceub: infatti sarà dotata di attacchi usb e ricarica per la batteria delle biciclette elettriche. Alla sede di Cisl Romagna, in piazza del Carmine, sarà collocata una pianta di mimosa con citazioni di donne celebri appese ai suoi rami. Alle 19.45 si potrà fare un’apericena, curata dalla cooperativa Equamente, alla Sala San Luigi di via Nanni, per un evento dal...