Una ’invasione’ di cultura: pronte 12 casette del libro

Nei giorni scorsi è stata inaugurata al giardino Arcobaleno presso l’asilo nido ‘Il Pulcino’ la prima casetta dei libri (little library) a Meldola ad opera dei volontari dell’associazione Nonno Banter57 Giochi di strada Aps alla presenza del sindaco Roberto Cavallucci e dell’assessore all’ambiente Filippo Santolini. "Sul territorio comunale – commenta il presidente dell’associazione Walter Turci – saranno collocate nelle prossime settimane ben 11 casette per i libri, interamente realizzate dai nostri volontari con materiali di recupero e dipinte con l’aiuto delle bimbe e dei bimbi delle scuole materne meldolesi, che conterranno libri per grandi e piccini con l’obiettivo di implementare l’accesso libero alla lettura da parte di tutta la cittadinanza, favorendo la condivisione della conoscenza". Le casette funzioneranno come mini biblioteche da cui chiunque potrà prendere in prestito un libro lasciandone un altro. Le casette saranno collocate nei seguenti punti: piazzetta Amendola, Palazzo Doria Pamphili, via Cavour in prossimità dell’ingresso della scuola elementare De Amicis, giardino pubblico di fronte al Bar Lupetto, parco dell’Istituzione Davide Drudi, giardino di via della Resistenza, giardini di via Aldo Moro, giardini ex Scuole elementari San Colombano, area verde parrocchia di Ricò e giardino dell’Irst. "Nonno Banter 57 Aps è un’associazione costituita da numerosi volontari meldolesi con la convinzione che il gioco e la pratica manuale siano importanti strumenti per la crescita sana ed equilibrata dei ragazzi – conclude il sindaco Cavallucci - e che da sempre si impegna a devolvere il ricavato delle proprie attività per progetti di solidarietà locale. Li ringrazio a nome di tutta la cittadinanza per la loro meritoria opera e per questo gesto di generosità verso Meldola". In Val Bidente si sta consolidando la collocazione delle casette dei libri insieme al progetti di promozione alla lettura a partire dal nido e dalla scuole dell’infanzia, in particolare a Cusercoli, Civitella e a Santa Sofia.

Oscar Bandini