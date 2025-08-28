‘Una lacrima sul viso’ in inglese e ’Romagna mia’ in versione pop

Due grandi anteprime saranno presentate sul palco di Cara Forlì, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre in piazza Saffi. Nella serata di sabato a lasciare il pubblico a bocca aperta sarà Bobby Solo, che presenterà in anteprima assoluta la versione inglese del suo brano simbolo, ‘Una lacrima sul viso’, ribattezzato per l’occasione ‘A tear on the face’. Il pezzo, nato a Sanremo nel 1964 e diventato in breve un successo planetario con oltre due milioni di copie vendute, rivivrà in una veste inedita, più intensa e internazionale. Ma non è tutto: Solo porterà sul palco anche una sorprendente versione rock-blues di ’Romagna mia’ e un duetto con alcune protagoniste del liscio, tra cui Roberta Cappelletti e la giovane Matilde Montanari.

Domenica, invece, sarà la volta di Alan Sorrenti, che arriverà a Forlì con l’unica tappa romagnola del suo ‘Magico Tour 2025’, festeggiando i suoi 75 anni e 55 di carriera. Con la sua band porterà sul palco i grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni: ‘Figli delle stelle’, ‘Non so che darei’, ‘Tu sei l’unica donna per me’ e molti altri. Anche Sorrenti, come Solo, renderà omaggio alla Romagna con una speciale versione di ’Romagna mia’, in una chiave pop dance elettronica, intrecciando la tradizione locale con le sonorità partenopee e le influenze internazionali che hanno sempre caratterizzato il suo percorso artistico.

L’ingresso è libero e gratuito, con possibilità di prenotazione dei posti a sedere (info: iat@comune.forli.fc.it; 0543.712362).