"Una lingua viva si arricchisce e si evolve"

"Spiace l’attacco da parte di Vincenzo Bongiorno contro la Camera di Commercio, ‘rea’ dell’uso della schwa, lettera che viene utilizzata, insieme agli asterischi, per introdurre il concetto di neutro che esiste in tante lingue, ma non nell’italiano. O, quanto meno, non esisteva, appunto, fino all’introduzione odierna. Perché le lingue, sono vive, cambiano, si arricchiscono, si evolvono. Legittimo possa piacere o meno, ma eviterei battaglie ideologiche contro una lingua che si evolve. Si pensi ai pronomi personali, per rivolgersi al prossimo. Siamo passati dal tu romano all’introduzione del voi medievale per le personalità, poi al lei, di provenienza spagnola (complotto gender, un pronome che nasce al femminile). E qui, vorrei ricordare che la politica dovrebbe evitare di entrare, a gamba tesa, sulla grammatica. L’ultimo a farlo fu il regime fascista, che appunto, in nome dell’italica mascolinità tentò, per altro senza successo, di sostituire il lei con un virile voi. Una catastrofe, purtroppo non solo grammaticale, per l’Italia".

"Ma se la critica degli esponenti di Fratelli di Italia si limitasse alla sintassi sarebbe banale. Peggiora quando si parla di due generi, definiti alla nascita e immutabili. Perché dagli anni 60 si parla di identità di genere diversa dal sesso e perfino un integralista come Khomeini arrivò a riconoscerlo, ammettendo interventi di riassegnazione di genere. Non è questione di politicamente scorretto, sono solo battaglie di retroguardia, perse in partenza. Il mondo è mutato, e oltre al cambio di sesso anagrafico, ci sono sentenze in Italia che lo consentono a prescindere. Consiglio gli amic* di Fratelli d’Italia di prenderne atto. Benvenuti nel terzo millennio, e complimenti alla Camera di Commercio forlivese, per esserci già".

Vico Zanetti

Associato dell’Unione Atei e Agnostici Razionalisti di Forlì