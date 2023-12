Una lotta che non si ferma. Nuovo dono per l’Irst

L’Istituto Oncologico romagnolo ha donato all’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs una cappa ipossica utile allo studio del comportamento dei tumori in assenza di ossigeno. Si tratta di una strumentazione del costo di 82mila euro in grado di ricreare in laboratorio lo stesso ambiente presente a livello dei tessuti ricreando le condizioni in cui si sviluppano e agiscono particolari cellule tumorali che potrà aiutare le attività di ricerca preclinica nello studio di alcune patologie e il laboratorio di Bioscienze dell’Irst.

"Il tumore – spiega il professor Giovanni Martinelli, direttore di Irst – vive prevalentemente in un ambiente senza ossigeno, contrariamente alle nostre cellule. E sfrutta a suo vantaggio l’ipossia per svilupparsi, utilizzando a pieno il suo carburante, che è lo zucchero. Con questa strumentazione il nostro Istituto si mette dunque nella condizione di creare i presupposti per la realizzazione di nuove cure e terapie efficaci per i nostri pazienti".

"Grazie a questa cappa – aggiunge la dottoressa Anna Tesei, biologa, responsabile della Drug discovery and radiobiology Unit del Laboratorio di Bioscienze – siamo in grado di ottenere concentrazioni di ossigeno sulle cellule pari al livello tessutale tumorale. Una situazione che rende molto più realistici i risultati che emergono dalle nostre sperimentazioni. L’ossigeno, infatti, impatta sia sull’aggressività che sull’invasività del tumore, oltre a condizionare la risposta ai trattamenti chemioterapici e immunoterapici".

"Il binomio Ior-Irst – precisa il dottor Fabrizio Miserocchi, presidente Irst e direttore generale Ior– è da sempre sinonimo di promozione di ricerca di qualità; quella ricerca che porta al letto del paziente le opportunità di cura più precise e personalizzate, nel più breve tempo possibile. Troppo spesso si guarda alla ricerca come a qualcosa di astratto: la strumentazione che inauguriamo oggi penso sia la testimonianza concreta del concetto di restituzione. Supportare lo Ior significa pretendere che, a una donazione effettuata, vi sia un corrispettivo tangibile che possa migliorare la situazione della lotta contro il cancro in Romagna. Spero che lo strumento che abbiamo inaugurato, oltre a far la differenza per i ricercatori dell’Irst – conclude – dia un’idea chiara della serietà con cui abbiamo assunto questo impegno. È importante appoggiare le tante iniziative che lo Ior metterà in campo questo Natale a sostegno della ricerca, l’arma più efficace che abbiamo per erodere la malattia che più di tutte sottrae a donne e uomini anni di vita".

