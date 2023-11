Una luce che fa rivivere la mia Sara

Sono passati ormai quasi tre anni da quando non abbiamo più avuto notizie di Sara, la mia adorata figlia, scomparsa là dove le sembrava di aver realizzato i suoi sogni e raggiunto un traguardo professionale importante. Sara ha lasciato un vuoto incolmabile e uno stato d’angoscia perenne col pericolo di smarrire la fiducia, la speranza e ogni consolazione. Ma, improvvisamente, in mezzo al buio della mia esistenza, è penetrata una luce e il dolore si è trasformato in nuova vita. Il Premio alla sua memoria conferitole venerdì scorso dall’Università Magna Grecia di Catanzaro ha raggiunto un duplice scopo.

* mamma di Sara Pedri