Una mano agli apicoltori: 1,2 milioni di euro dalla Regione

Buone notizie per gli apicoltori: infatti la Regione Emilia-Romagna ha attivato il primo bando della nuova programmazione regionale – Pac 2023-2027 – che mette a disposizione del settore apicoltura 1,2 milioni di euro, destinandoli al finanziamento delle azioni di assistenza tecnica, degli investimenti e delle attività di comunicazione e promozione. E’ possibile presentare la domanda di aiuto attraverso l’applicativo Siag messo a disposizione da Agrea, entro il 10 febbraio. Delle risorse assegnate, circa 980mila euro, saranno già messi a disposizione degli apicoltori e delle loro forme associate nel primo periodo attraverso l’attivazione di tutti gli interventi previsti dalla programmazione regionale; la restante quota (oltre 200mila euro) sarà a disposizione per garantire l’attuazione, nel secondo periodo, degli interventi ritenuti indispensabili per il settore (in particolare assistenza tecnica e azioni di comunicazione e promozione).

"Si tratta di un segnale molto importante dalla Regione – commenta Pietro Miliffi, apicoltore e presidente dell’Associazione forlivese apicoltori (Afa), società agricola cooperativa che aderisce a Confcooperative Romagna – e ringrazio l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi per aver portato avanti le istanze del settore, dopo due anni di crisi a causa della prolungata siccità che ha messo a dura prova le api e noi apicoltori costretti a dar loro da mangiare. Solo alla associazione che presiedo aderiscono 355 apicoltori dei territori di Forlì-Cesena e Rimini, che conferivano nelle annate normali in media dai 1.500 ai 2.000 quintali di miele oltre a commercializzare famiglie d’api, prodotti dell’alveare come cera, propoli e pappa reale e a effettuare il servizio di impollinazione su tutto il territorio".

C’è però anche una nota stonata. "Unico neo – spiega infatti Miliffi – il fatto che il bando non finanzi la voce acquisto cibo per le api, ma sappiamo che non è stata la volontà della Regione quanto le regole imposte dall’Unione Europea".

I criteri di priorità indicati nel piano regionale vanno a favore dei giovani, di coloro che conducono l’attività apistica a titolo prevalente e di quanti producono con metodo biologico o integrato, degli apicoltori ricadenti in zone svantaggiate, o area parco, e di quelli che hanno subìto danni all’allevamento delle api a seguito di misure sanitarie, mortalità per avvelenamenti da fitofarmaci, condizioni e avversità climatico-ambientali, calamità ed eventi eccezionali.

Oscar Bandini