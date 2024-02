Una mano ai negozi dei Romiti. Donati i fondi del concerto di Natale

Una busta portata a mano in ogni negozio del quartiere Romiti: l’oratorio della locale parrocchia Santa Maria del Voto e il comitato di quartiere hanno voluto donare un contributo agli esercizi commerciali del territorio che hanno subito danni importanti dopo il disastro del 16 maggio: alcuni di loro hanno dovuto tenere le saracinesche abbassate per settimane – a volte mesi – e ora si sono faticosamente rimboccati le maniche e sono ripartiti, mentre alcuni sono stati costretti a chiudere definitivamente. Le donazioni sono state raccolte grazie alle offerte ricevute in occasione del tradizionale concerto di Natale che si è tenuto il 26 dicembre al palasport Villa Romiti, arrivato alla sua 22ª edizione. Ogni anno, durante la sera del concerto, sono stati raccolti fondi per sostenere le cause più diverse e dare una mano a realtà disparate, talvolta geograficamente molto lontane, nello spirito solidale che ha sempre animato gli abitanti del quartiere.

Quest’anno, invece, l’obiettivo è stato vicinissimo, in tutti i sensi: è venuto spontaneo, senza doverci pensare troppo, scegliere di pensare ai Romiti e alle sue necessità nell’anno più duro di tutti. "Quest’anno era doveroso pensare al nostro territorio", spiega Nadia Fornasari Valmori, che, insieme ad altri volontari della comunità parrocchiale, ha contribuito a organizzare l’evento che ha saputo richiamare al Villa Romiti centinaia di persone. "Possa questo gesto costituire un piccolo aiuto ai nostri negozianti che sono il cuore pulsante e fondamentale del territorio – il commento del coordinatore di quartiere Stefano Valmori –, ma anche ricordare la solidarietà, generosità e vicinanza che ha sempre contraddistinto la comunità dei Romiti nei confronti del prossimo". Il ricavato dal concerto, così, è stato accuratamente ripartito e, nei giorni scorsi, è stato consegnato ai circa 30 esercenti che lavorano nel quartiere e contribuiscono ogni giorno a tenerlo vivo e vitale: un piccolo gesto che, senz’altro, da solo non potrà colmare la voragine sia economica che psicologica che ha creato l’alluvione, ma che ha saputo portare un sorriso e scaldare molti cuori in un momento duro in cui ogni mano tesa rappresenta un’importanza in più.