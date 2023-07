Una mano per Civitella Boom di donazioni al paese ferito: "Arrivati 100mila euro"

di Oscar Bandini

Il Comune di Civitella è stato uno dei più colpiti dall’alluvione del 16-17 maggio, ma è anche la comunità a favore della quale la catena della solidarietà si è tramutata in una raccolta fondi di tutto rispetto. Infatti a metà luglio sono stati ben 80 i sottoscrittori che hanno versato nelle casse del comune bidentino oltre 100 mila euro. Un elenco lungo di numerosi privati da diverse parti d’Italia, ma anche di una parrocchia del padovano, come un Inter Club insieme ad associazioni e ristoratori della vallata del Bidente.Significative poi le donazioni fatte dalle note aziende di Civitella Poderi dal Nespoli e Mazapegul a cui si aggiungono 40 mila euro versati dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).

Soddisfatto e grato il sindaco Claudio Milandri. "Civitella è uno dei comuni più danneggiati dall’alluvione. Come dicono anche i tecnici che hanno visitato i nostri territori insieme al comune di Modigliana – commenta – siamo quelli ad aver avuto più danni. Evidentemente questa percezione c’è stata anche per chi ci vede da fuori perché gli aiuti che abbiamo ricevuto da tutta Italia sono tantissimi. Privati, aziende, colleghi, si sono stretti intorno a noi per farci sentire la loro vicinanza e per darci in qualche modo un aiuto Materiale nell’affrontare questa grande emergenza. Fino ad ora abbiamo incassato circa 100.000 euro in denaro, senza considerare tutti i beni di prima necessità che ci hanno donato, tutte le attrezzature tecnologiche che ci hanno regalato e di cui avevamo bisogno, ma anche tutti i volontari che sono stati con noi nei primi periodi e hanno fisicamente dato una mano nella gestione diretta dell’emergenza, le associazioni locali che hanno lavorato per noi dando dei servizi eccellenti, come ad esempio l’Auser che ha preparato pranzi e cene per chi lavora da noi dal primo giorno dell’alluvione".

Il primo cittadino ci tiene a precisare che ringrazierà tutti, singolarmente. "Per ora mi limito a dire che in questo contesto ho avuto modo di constatare che c’è tanta gente che ha ancora grandi valori umani e che ha ancora tanta sensibilità". Come saranno impiegate queste risorse? "Al momento copriremo i buchi nel capitolo ‘somme urgenze’ – conclude Milandri – . Non abbiamo altra scelta. Ora attendiamo che la prossima settimana il generale Figliuolo ci dia indicazioni sulle risorse che il governo destinerà al nostro territorio per mettere in sicurezza le strade e tutte le frane che hanno flagellato il nostro territorio. Attendiamo con fiducia che la ricostruzione entri nel vivo finalmente. Ci vogliono fondi ingenti perché la nostra rete viaria verso i nuclei e le frazioni delle campagna è stata sconvolta e vogliamo evitare la chiusura delle aziende e un nuovo spopolamento".