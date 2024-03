Una mano sempre tesa al Nefetti

L’Associazione dell’Ospedale Nefetti Odv ha donato al presidio sanitario di Santa Sofia un moderno ecografo polifunzionale, che consentirà una diagnostica più efficace ai medici operanti neellas clinica e ad estendere l’offerta assistenziale ambulatoriale in loco.

"La donazione di questo moderno ecografo – chiarisce il presidente dell’associazione Piergiorgio Tonello – è stata possibile da parte dell’Associazione grazie al contributo del nostro concittadino Giuseppe Fabbri, che ha voluto con questo gesto esprimere la propria gratitudine per la professionalità e la gentilezza espressa da tutto il personale durante il suo recente ricovero".

La delegazione, guidata da Tonello e dal vice presidente dottor Maurizio Nizzoli con alcuni membri del direttivo, si è poi incontrata presso lo stessoospedale Nefetti con il personale sanitario e il dottor Franco Ruggiero, responsabile della Unità operativa semplice (Uos) del nosocomio di via Renato Valbonesi. Nell’incontro è stata ribadita la disponibilità di confronto, collaborazione e aiuto concreto quando è possibile, sia nei confronti del presidio ospedaliero sia con gli altri servizi sanitari che l’Ausl mette a disposizione alla comunità dell’alta valle del Bidente.

"L’unità del presidio ospedaliero Nefetti con la Medicina Interna dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì – si spiega nella nota emessa in merito alla donazione e alla visita –, ribadita anche in questa occasione, consentirà di fare fronte ai diversi pensionamenti del personale medico prevista a breve".

Non sono mancate però anche le critiche alla partenza al Nefetti del Cau (Centro di assistenza urgenza), che funziona tutti i giorni però solo dalle ore 9 alle 16, anche se in via temporanea a detta dell’Ausl, e non invece anche in orario notturno. Va precisato comunque che nel periodo dal 29 gennaio al 25 febbraio, secondo i dati dell’Ausl, gli accessi al Cau di Santa Sofia sono stati 113 (in Romagna 11.397) e vi hanno operato un medico e un infermiere ,anche se quest’ultimo si divide con il vicino Punto di primo intervento (Ppi).

"Abbiamo esternato come associazione alcune perplessità nei confronti del neonato Cau rilevate dalla popolazione – conclude la nota –, che lo ritiene poco efficace e non ancora bene organizzato, in una realtà nella quale opera ed è già disponibile un Punto di pronto intervento ed è già attiva la Casa della Comunità di via Nefetti".