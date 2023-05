Una maxi panchina per ammirare il panorama

Attira l’attenzione e la curiosità dei passanti, ma anche delle tante persone che ne hanno visto le foto nei vari social e sui quotidiani in questi giorni: è la panchina gigante che è stata posizionata sabato scorso in un piccolo parco di via Allende a Bertinoro. "Non pensavamo neanche noi che potesse suscitare così tanto interesse – afferma Sandro Casali, presidente della Pro loco di Bertinoro, ideatrice della stessa panchina, poi donata al Comune –. Esiste un circuito nazionale delle panchine giganti e, girando per vari luoghi, ci era venuto in mente che anche nella nostra Bertinoro ci potesse stare più che bene, considerando lo splendido panorama che si ammira da qui. Siamo sempre alla ricerca di idee per promuovere e valorizzare al meglio il nostro borgo e questa ci sembrava una bella idea".

Sono state fatte le prime ipotesi, buttato giù qualche schizzo e si è fantasticato su dove poterla installare. "Abbiamo coinvolto la ditta Metalcontinua – prosegue Casali –, loro si occupano di ringhiere, cancelli, lavorazioni in metallo. A Natale ci hanno fatto un regalo: una telefonata del titolare che ci ha detto che loro potevano realizzare l’intelaiatura e che l’avrebbero regalata. Noi allora ci siamo attivati per prendere le assi di legno per la seduta e le abbiamo colorate, naturalmente di oro, in onore del nome del nostro paese. Il progetto è stato seguito dal nostro socio, Graziano Sirotti, mentre le pitture sono state eseguite da un altro socio, Oberdan Neri".

La panchina color oro era così pronta per essere posizionata, ma "noi avevamo pensato inizialmente di metterla nei giardini della rocca – racconta ancora il presidente della Pro loco –, però le belle arti hanno detto che non si poteva fare. Allora, insieme al Comune, abbiamo pensato ad un altro luogo in cui fosse possibile posizionarla e abbiamo individuato questo piccolo parco su via Allende da dove si gode di un bellissimo scorcio di tutta la Romagna".

Sulla panchina si legge la scritta ‘Berti in oro’ in onore della leggenda che vuole che il nome della città sia dovuto a Galla Placidia che, bevendo un vino del territorio in un bicchiere di coccio, non ritenne questo materiale degno di tal nettare. "Abbiamo riportato anche il logo dell’Avis – spiega Casali –, in onore dei 40 anni di attività di questa associazione". La panchina è a disposizione di tutti coloro che, passando, vogliano fermarsi e ammirare il panorama comodamente seduti.

Al momento la Pro loco non ha intenzione di aderire al circuito nazionale delle panchine giganti. "Bisogna pagare un’iscrizione annuale per poter fare parte di questo circuito – conclude il presidente –. Stiamo, invece, pensando di mettere un po’ di segnaletica per le strade che ne indichino la posizione, viste le numerose richieste dei tanti che si fermano al bar per chiedere dove si trovi la panchina gigante di Bertinoro".

Matteo Bondi