Una medaglia in bronzo per i cent’anni del paese

In occasione del centenario della fondazione di Predappio, avvenuta il 30 agosto 1925, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi commemorativi, fra cui spicca la mostra allestita alla Casa Natale Mussolini, dal titolo ‘Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929’. Inaugurata il 16 aprile scorso, è già stata visitata da 1.500 persone, e resterà aperta fino al 6 gennaio prossimo, nei seguenti orari: 10-13 e 14-18 nei weekend e festivi fino al 15 giugno, come pure dal 20 settembre al 6 gennaio 2026, mentre dal 18 giugno al 14 settembre sarà aperta da mercoledì a domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

"Il Comune di Predappio – precisa il sindaco, Roberto Canali - ha deciso anche di far coniare una medaglia per il centenario della fondazione del paese, in considerazione del grande rilievo che l’evento ha per storia del luogo". La medaglia in bronzo di 50 mm è stata prodotta da Picchiani & Barlacchi di Firenze, un’azienda leader con oltre 120 anni di esperienza nella produzione di medaglie realizzate secondo la tradizione fiorentina. "Il progetto artistico – spiega l’assessora alla cultura, Veronica Bevacqua – è della scultrice romana Loredana Pancotto, grande professionista che, fra le numerosissime medaglie eseguite, vanta quelle commissionate dalla Città del Vaticano, in occasione dei viaggi apostolici di Papa Giovanni Paolo II".

Le medaglie, coniate in 200 esemplari numerati in costola dall’1 al 200, riportano sul fronte alcuni edifici simbolici della città (fra cui la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, la pieve di San Cassiano nell’omonima frazione con abside dentro il cimitero, piazza Garibaldi e palazzo Varano sede del comune) e sul retro lo stemma comunale e l’iscrizione commemorativa ’Predapp100 1925-2025’ e sono contenute in un elegante astuccio rivestito in skivertex con l’interno in alcantara. Per acquistarle occorre rivolgersi allo Iat del Comune di Predappio o alla sede espositiva di Casa Natale Mussolini nei giorni di apertura: il costo è di 75 euro, ridotto a 60 euro per i residenti.

Quinto Cappelli