Una medicina sempre più umana: "Il paziente deve sentirsi a casa. Qui le persone mettono il cuore"

Non solo bisturi e terapie. Al reparto di Chirurgia generale e oncologica del ‘Morgagni-Pierantoni’ l’umanizzazione è entrata con i colori dei fiori e la leggerezza delle nuvole: lungo i corridoi i pazienti e gli operatori possono ora ammirare scorci di campagna, cieli tersi e mare cristallino, mentre nel punto di lavoro degli infermieri le immagini della natura addolciscono l’attesa. "Vorrei ringraziare l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) – spiega Giorgio Ercolani, direttore del servizio – che ha reso possibile questo progetto e si è fatto carico di reperire i fondi, e il Lions Club, che ha contribuito con la camminata dei Babbi Natale, alla quale hanno partecipato oltre mille persone. Come operatori cerchiamo di offrire le migliori cure con la minore invasività possibile, ma è fondamentale anche l’accoglienza e la qualità di vita all’interno dell’ospedale. Lo spazio gioca un ruolo importante: un ambiente adeguato aiuta il paziente a sentirsi più vicino a casa".

Il progetto ha potuto contare su una donazione di 60mila euro da parte dello Ior, a cui si sono aggiunti 14mila euro investiti dall’Azienda sanitaria per gli interventi edili e di adeguamento elettrico. "Questo percorso – racconta Fabrizio Miserocchi, direttore dell’organizzazione non-profit – è stata un’avventura di partecipazione e relazione. Abbiamo usato tutti gli strumenti classici della raccolta fondi e siamo riusciti ad andare oltre l’obiettivo raccogliendo più del necessario. Infatti, siamo riusciti a donare anche alcuni comodini. Questo tipo di iniziative non sono comuni, qui le persone ci mettono un pezzo di cuore e ogni giorno lo Ior cerca di restituire questa generosità a chi ne ha bisogno". All’inaugurazione erano presenti anche il direttore del presidio ospedaliero, Francesco Sintoni, e i tecnici che hanno seguito i lavori, gli architetti Andrea Gozzoli e Alessandra Montalti. "Questo è innanzitutto un contributo morale ed etico per affrontare le difficoltà concrete con cui il servizio sanitario si misura ogni giorno – sottolinea Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl Romagna –. Quando mi sono laureato, l’ambiente di cura era considerato quasi un dettaglio, un’amenità: ciò che contava davvero era l’efficacia degli interventi clinici. Col tempo, però, le aspettative e la sensibilità sono cambiate. Purtroppo, il sistema pubblico non ha saputo evolversi allo stesso ritmo e spesso gli spazi non rispondono ancora a quello che i pazienti e gli operatori si aspettano. Il sostegno della comunità diventa quindi fondamentale: è un aiuto prezioso che però non deve sostituirsi alle responsabilità del sistema sanitario".

A chiudere l’inaugurazione il sindaco Gian Luca Zattini: "L’umanizzazione deve essere un obiettivo di tutti, non solo in ambito medico, anche se a volte lo dimentichiamo. La soddisfazione più grande è vedere la rete: lo Ior, che rappresenta la vera cerniera della nostra sanità, e le persone. Non parliamo di grandi donatori, ma di migliaia di famiglie che hanno a cuore il bene comune. Abbiamo uno degli ospedali più belli ed efficienti a livello nazionale, un patrimonio da custodire. Accanto ai medici più esperti stiamo formando tanti giovani, e questo ci dà fiducia nel futuro di un ospedale sempre all’altezza".

Valentina Paiano