Una messa per ricordare. Oreste Casaglia

Oreste Casaglia sarà ricordato nel 27° anniversario della morte con la messa oggi alle 18.30 nella chiesa dei Cappuccinini (via Ridolfi). Casaglia era conosciuto in città e nel volontariato per la sua opera a favore degli emarginati, del recupero dei tossicodipendenti e dei malati di Aids. Geometra, bibliotecario alla Camera di commercio, si formò nella parrocchia di Regina Pacis, frequentò Gioventù Studentesca e Cl e rimasecolpito dalla testimonianza missionaria di don Francesco Ricci. Morì il 5 dicembre ’97 a soli 37 anni di malattia. Lo ricorderanno il fratello Giovanni e i nipoti Luca e Mario insieme a familiari e amici.