Una Metropolis di cultura. Tempo di bilanci e progetti:: "Tanti eventi, anche futuri"

Bilancio decisamente positivo quello dell’associazione culturale Metropolis che, a inizio anno, traccia una riflessione di quello appena concluso. "Abbiamo coinvolto complessivamente un migliaio di persone nelle numerose iniziative culturali che abbiamo realizzato nel corso del 2024 – spiega il presidente dell’associazione Marco Colonna –. Cittadini di ogni età che hanno aderito ai progetti: ‘Futura memoria’, ‘Per...corsi’, ‘Ridotto in poesia’ e ‘Poetico’, oltre che alle visite guidate alla scoperta delle chiese o dei luoghi segreti della nostra città".

"Tante iniziative – prosegue Colonna – tutte a partecipazione gratuita, e con il sostegno di altri amici che rendono onore alla storia culturale locale, come per esempio il Teatro delle Forchette e Accademia Perduta Romagna Teatri, con il supporto o il patrocinio della Diocesi di Forlì-Bertinoro e dell’amministrazione. E in alcuni casi con il contributo della Fondazione Cassa dei risparmi".

E le attività non si fermano qui: "In avvio di nuovo anno abbiano in agenda altri incontri con i grandi autori della poesia contemporanea. Proseguirà anche l’impegno nostro e del comitato pro-restauro de ‘L’estasi di San Francesco’, la tela del Guercino conservata nella chiesa di Santa Maria in Schiavonia".

Non solo: "Nel 2025 porteremo all’attenzione dell’opinione pubblica le nostre idee di ri-utilizzo e i progetti di valorizzazione di alcuni luoghi abbandonati di Forlì come l’ex Eridania e i locali della Loza de’ Pont de’ Brocch e pensiamo di celebrare come merita il 760° della nascita di Dante Alighieri. Inoltre abbiamo in cantiere alcuni nuovi progetti in collaborazione con importanti personalità del mondo culturale e artistico locale".