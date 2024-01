Una mostra dedicata a Pinocchio

Apre i battenti nella sala mostre ‘Mario Bertozzi’ della rocca Albornoziana una nuova mostra dal titolo ‘Pinocchio ritorna a Forlimpopoli’. L’inaugurazione è fissata per domani alle 16,30 alla presenza delle autorità e con la partecipazione dei giovani attori del Teatro degli Avanzi che offriranno un assaggio dello spettacolo ’Mastro Geppetto alla ricerca del figlio perduto’ scritto e diretto da Denio Derni. Curata da Paola Gatti della galleria d’arte ‘A casa di Paola’ in occasione dei 140 anni della pubblicazione di Pinocchio, la mostra rientra nel progetto ‘Caro Babbo Geppetto - Sms del burattino Pinocchio’ avviato nel 2017, e ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, della Provincia di Forlì-Cesena e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Rimarrà allestita fino al 4 febbraio. Saranno esposte oltre 30 opere di pittura e scultura, con al centro il celebre burattino, firmate da altrettanti artisti contemporanei romagnoli. I visitatori potranno così seguire un percorso straordinario raccontato attraverso gli occhi di questi talentuosi artisti: ogni opera rappresenta una tappa del viaggio del personaggio creato da Collodi, aggiungendo uno strato unico alla narrazione, arricchendo la storia con nuove sfumature di colore e significato. Orari: giovedì e domenica 10-12, sabato anche 16-18. Per informazioni e aperture straordinarie: 339.6597530. Matteo Bondi