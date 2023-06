Una mostra per gli alluvionati

Una mostra di beneficenza a favore degli alluvionati della Romagna sarà inaugurata oggi alle 16, nella Galleria Manoni 2.0, in corso Giuseppe Garibaldi 55a a Forlì. Saranno esposte oltre 100 opere donate da 70 artisti, alcune provenienti da Genova, Saronno, Pisa, Asti, Sarsina, Portogruaro, Pesaro. L’evento gode del patrocinio del Comune di Forlì con la presenza di autorità per il taglio del nastro inaugurale. Il progetto è stato ideato dagli artisti Alfonso e Nicola Vaccari , l’allestimento è stato curato da Massimiliano Zuppone. L’evento sarà documentato dal fotografo e videomaker Paolo Ambrosini. La mostra sarà visitabile negli orari di negozio. Fra gli artisti aderenti sono presenti opere di noti nomi del nostro territorio fra cui: Miria Malandri, Alfonso e Nicola Vaccari, Monica Spada, Giovanni Marchini, Aurelia Valmaggi, Andrea Mario Bert, Gloria Montalti, Otello Turci, Denio Derni, Paolo Grande, Romano Buratti, Franco Grota, Luciano Navacchia, Luigi Impieri e tanti altri. La mostra resterà aperta fino al 24 giugno. In occasione dell’inaugurazione avrà luogo un’altra raccolta a scopo benefico organizzata dall’Osteria del Ferro Vecchio di Forlì: l’intero ricavato dell’aperitivo alla galleria Manoni 2.0, sarà devoluto per la stessa causa.

r.r.