Una mostra permanente per il ‘baratto’

Le ‘Feste dell’800’ a Modigliana, in programma questo weekend, sono giunte alla 26ª edizione e ogni anno attorno ai quadri viventi del concittadino e famoso pittore Silvestro Lega (1826-1895) e alle rievocazioni del Risorgimento, con protagonista l’altro personaggio illustre Don Giovanni Verità (1807-1885), ci sono eventi che fanno da corollario alla ricostruzione scenografica del secolo d’oro della storia locale.

Il più importante quest’anno è legato alla celebre vicenda del cosiddetto ‘Baratto di Modigliana’, lo scambio di due neonati per non pregiudicare il diritto alla successione al trono di Francia, avvenuto il 16 aprile 1773; vicenda che diventa mostra permanente, visitabile da oggi alle 18 in piazza Pretorio nella pinacoteca comunale dell’omonimo palazzo. L’esposizione viene fra l’altro inaugurata nel 250° anniversario dalla nascita della protagonista Maria Stella (1773- 1843). A essere scambiati furono il figlio di Vincenza e Lorenzo Chiappini, poi salito al trono in Francia col nome di Luigi Filippo I dal 1830 al 1848, e la figlia femmina di Luigia Maria Joinville moglie di Luigi Filippo d’Orléans, pretendente al trono di Francia, cui fu imposto il nome appunto di Maria Stella.

Il materiale è stato messo a disposizione dal faentino Luigi Rivola, il massimo esperto della vicenda, giornalista in pensione che ha approfondito la storia del ‘Baratto’ coinvolto dall’amico modiglianese, ora scomparso, Bruno Baccari.

Rivola, cosa pensa della sede scelta per la mostra?

"La sede più idonea, visto che fu proprio nel palazzo Pretorio, dove vivevano la famiglia Chiappini e temporaneamente anche i ‘conti di Joinville’ – nome usato dagli Orléans quando viaggiavano in incognito – che avvenne il ‘Baratto’. Lo spazio destinato non può ospitare che una parte della documentazione, ma se l’iniziativa avrà successo sono sicuro che si troverà il modo di incrementarlo. Ringrazio comunque il sindaco Jader Dardi che ha concesso gli spazi attuali, inutilmente richiesti per più di dieci anni".

La vicenda è conosciuta?

"Esistono decine di libri in numerose lingue, nonché documenti, tesi di laurea, epistolari, immagini su internet, quindi parlare di ‘inediti’ non è il caso".

Cosa troveremo?

"Nell’allestimento delle due sale si è cercato di presentare una storia facilmente comprensibile, ben documentata ed esposta e cronologicamente corretta. E questo mi sembra già, in mancanza di altri musei dedicati al ‘Baratto’, qualcosa di unico. I testi che compaiono nei quadri sono stati tradotti in inglese, francese, tedesco e spagnolo, così che i visitatori stranieri inquadrando un QR-Code con lo smartphone possano leggerli".

Il ‘Baratto’ è leggenda o reale enorme ingiustizia?

"Direi né l’una, né l’altra. Una vicenda che si è ripetuta più volte nella storia, per interessi economici importanti davanti ai quali uno scambio di neonati, reso indispensabile dalla ‘legge salica’ – utilizzata nelle dispute per successioni al trono contro la discendenza femminile nelle case regnanti –, in realtà non era che un espediente, per quanto assurdo e condannabile per la mentalità odierna".

E Maria Stella?

"Per lei fu un’enorme ingiustizia che le condizionò l’esistenza. Dapprima fu costretta a vivere, pur ignorandolo, in una famiglia non sua con una madre che non nutriva affetto nei suoi confronti e un padre che ne faceva un pretesto per arricchirsi. Poi, venuta a conoscenza del ‘Baratto’, si rovinò la vita inseguendo l’impossibile obiettivo di farsi riconoscere legittima erede degli Orléans, il che avrebbe comportato per i francesi l’ammissione di avere un re ‘bastardo’".

Modigliana ebbe quindi un re dei francesi?

"Tutti gli studiosi che hanno indagato a fondo sul fatto si sono convinti che delle cinque versioni proposte la più credibile sia quella sostenuta da Maria Stella nel suo diario e su cui ci siamo basati per la mostra".