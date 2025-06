Una Notte Rosa senza pericoli. Disposizioni extra dal Comune

La previsione è facile: la Notte Rosa, con lo show live degli Eiffel 65, riempirà il centro storico di Forlì. Proprio per questo il Comune, d’intesa con gli organizzatori, ha previsto diverse disposizioni per garantire la sicurezza ai partecipanti e mantenere il decoro urbano. L’ingresso all’evento è libero fino al raggiungimento della capienza dell’area spettacolo. Non è ammesso l’ingresso alcun tipo di contenitori per liquidi, comprese bottiglie di vetro, lattine e borracce. Si possono portare solo bottigliette in plastica monouso, senza tappo. Non possono entrare animali, salvo i cani guida e di assistenza addestrati. Non è ammesso l’ingresso con ombrelli, aste, comprese quelle per selfie, pali, bastoni o attrezzatura fotografica di grandi dimensioni. Non sono ammesse bombolette spray, petardi, puntatori laser, caschi, catene e qualsiasi oggetto atto ad offendere, così come biciclette, droni, skateboard, overboard, pattini e monopattini. Presso i bar e le attività commerciali all’interno dell’area spettacolo le bevande verranno servite in bicchieri monouso. La chiusura di Piazza Saffi è prevista alle 18, mentre l’apertura dei varchi sarà alle 18.45. I varchi di ingresso e uscita all’area concerti sono 5: corso della Repubblica, corso Garibaldi, piazzetta Don Pippo, largo De Calboli e via Allegretti. L’ingresso all’area concerti per le persone con disabilità motoria e problematiche di deambulazione è garantito da Largo de Calboli. Un’ulteriore area per persone con altre forme di disabilità è stata allestita nei pressi di Palazzo Albertini.

Diverse anche le modifiche alla viabilità. Dalle 6 di oggi alle 19 di domenica, divieto di transito in piazza Saffi nella corsia dalla ex pensilina dei bus all’ellisse per allestimento strutture con palco, svolgimento evento e disallestimento. Contestualmente sarà sospesa la ztl. Divieto di sosta con rimozione in via Allegretti nei primi sei stalli a partire da piazza Saffi, per posizionamento servizi igienici fino alle 20 di domani. Divieto di sosta in piazza XX Settembre fino alle ore 2 di domani su 10 stalli lato scalinata di San Mercuriale. Divieto di sosta con rimozione dalle ore 6 di oggi alle ore 8 di domani in area Taxi e disabili di piazza Saffi con riserva dei posti in Largo de Calboli lato San Mercuriale. Divieto di sosta in Largo de Calboli. Infine, divieto di transito dalle 15 di domani all’1 di domenica in piazza Saffi. Corso della Repubblica è percorribile fino a via Volturno per gli autorizzati, per gli altri mezzi fino a via Flavio Biondo; corso Mazzini è percorribile fino a via Bonatti, corso Diaz fino a via Missirini, corso Garibaldi fino a via Giorgina Saffi. Inversione del senso unico di via dall’Aste, da via Baratti a corso Diaz. Doppio senso di marcia per accedere/uscire, in via Volturno e in via Allegretti.