Una nuova auto per festeggiare i 53mila km percorsi nel 2024

Giornata di festa e riconoscimenti per i volontari e le volontarie dei Centri Auser di Civitella e Cusercoli. Martedì scorso sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento ai soci che da almeno 10 anni prestano il loro servizio: Anna Maria Zanetti; Agostino Amadori; Paolo Romano Campini, Maria Giulia Moretti e Oriana Orfei.

"Un gesto simbolico per ringraziarli dell’impegno costante – hanno commentato gli amministratori presenti – e per il prezioso contributo che offrono con dedizione e passione. A loro ed all’intera associazione va il nostro riconoscimento per il quotidiano lavoro sociale, sempre pronti ad aiutare chi ne ha bisogno". Nell’occasione è stata anche inaugurata la nuova automobile, un importante investimento che Auser Civitella, grazie al suo impegno, è riuscita a realizzare.

"Questo nuovo mezzo rappresenta una risorsa indispensabile per portare avanti i progetti in corso e quelli futuri – ha aggiunto la presidente Auser di Forlì Maria Luisa Bargossi – rendendo ancora più efficace il servizio offerto alla nostra comunità. I due Centri Auser hanno gestito circa 1000 servizi nel 2024 e hanno percorso 53.000km per trasportare persone ai presidi ospedalieri di S. Sofia, Meldola, Faenza, Forlì, Cesena, Bologna ed anche a Milano e Verona".

"Inoltre, – aggiungono Anna Maria Zanetti, responsabile di Civitella e Cusercoli e Gilberto Serri, coordinatore di Cusercoli – collaboriamo con altre associazioni del comune, con le scuole e con l’amministrazione comunale. Ricordiamo quale esempio importante la collaborazione per il servizio pasti ai vigili del fuoco durante l’alluvione 2023 da cui è nata un’amicizia che dura ancora oggi".

Oscar Bandini