Una nuova fase insidiosa come la polvere

Marco

Bilancioni

Insomma, c’è una nuova fase da gestire. Meno legata all’emergenza e più individuale, dunque insidiosa: più difficile da tracciare, col rischio di lasciare indietro qualcuno. Specie se il cittadino alluvionato vedrà che i rimborsi sono lunghi e farraginosi. L’addio alla Protezione civile nazionale è anche il rischio concreto che si spengano i riflettori, di sentirsi più soli (non a caso Danilo Calabrese racconta delle amicizie che si sono create tra popolazione e soccorritori). Un monito arriva dalla protesta della Mille miglia, degenerata rispetto alle intenzioni degli stessi organizzatori.

Sul Carlino, lo scrittore Carmelo Pecora ha parlato del fango diventato polvere: sottile, talvolta invisibile, ma fastidiosa e penetrante. Anche l’alluvione, d’ora in poi, avrà queste pericolose sembianze: le sue tracce saranno più difficili da notare, e magari sottovaluteremo il dolore di chi ne porta ancora i segni nell’anima. Per questo motivo, è giusto ribadire forte e chiaro che l’emergenza non è ancora finita.