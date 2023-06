Una nuova fase insidiosa come la polvere

Marco Bilancioni

L’ultima settimana di presenza cittadina per le colonne mobili della Protezione civile è coincisa con le tensioni più forti dall’inizio dell’emergenza. È un paradosso solo apparente. Da un lato, se l’apparato statale più organizzato lascia la città, significa che gran parte del lavoro post alluvione è stato fatto. Dall’altro lato, abbiamo assistito alla protesta della Mille miglia e a roventi polemiche politiche sui fondi. Come si spiega? Semplice: la Protezione civile ha pulito le strade, ma le case alluvionate purtroppo non torneranno come prima; il tempo passa e quando bussa il ritorno alla normalità, è lì che sale anche la rabbia.