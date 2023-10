Una nuova officina a Bertinoro

Nasce dalla collaborazione tra Farid Industrie e For.B una nuova attività a servizio del territorio: Farid Garage E.R. La nuova azienda, situata a Bertinoro, esattamente nella frazione di Panighina in via Nuova 200, è stata inaugurata ieri mattina alla presenza della sindaca, Gessica Allegni, presente anche l’amministratore delegato di Farid Industrie, Marco Orecchia, e l’ad di Farid Garage, Simone Marzocchi. Farid Industrie è azienda leader in Europa nella costruzione di veicoli per la raccolta rifiuti. For.B è un’impresa sociale forlivese impegnata da tempo nella fornitura di servizi ambientali.

"Farid Garage E.R. ha assunto la forma giuridica di Società Benefit – spiega Marzocchi –, formalizzando l’unione degli obiettivi economici con la creazione di beneficio comune. Questo modello, introdotto in Italia nel 2016, impegna le aziende a perseguire finalità di beneficio comune e a operare in maniera responsabile, sostenibile e trasparente, considerando le persone, le comunità, il territorio, l’ambiente, i beni e le attività culturali e sociali, gli enti e le associazioni e altri portatori di interesse". La nuova sede si estende su una superficie produttiva di 1.200 metri quadrati. Questa officina di ultima generazione offre una vasta gamma di servizi, tra cui riparazioni per qualsiasi tipo di allestimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché un servizio di officina mobile che copre l’intero territorio. Al momento trovano impiego 6 persone. "Essere una società benefit è uno status fondamentale per Farid Garage – sottolinea Orecchia – poiché lavoriamo quotidianamente nell’ottica di una sostenibilità integrale. Abbiamo fatto una scelta consapevole e abbiamo effettuato investimenti significativi per rendere la nostra sede e i processi produttivi efficienti e sostenibili, tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impegno e alla sinergia tra Farid Industrie e ForB".

Tra i clienti della neonata azienda anche Alea Ambiente, Il Mandorlo, la stessa For.B. "La sostenibilità è sempre stata al centro delle attività di ForB – conclude Marzocchi –. Con la creazione di una nuova società benefit, abbiamo solamente formalizzato un obiettivo che già perseguivamo. Essere sostenibili oggi significa costruire un nuovo modello di impresa, capace di misurare e pianificare con rigore e trasparenza l’impatto delle nostre attività nel breve e nel lungo termine, unendo la produzione con la sostenibilità".

Matteo Bondi