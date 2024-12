Una nuova osteria in paese

Ha aperto a Santa Sofia l’osteria ‘Il Puledro impennato’. Siamo in piazza Garibaldi 6/A, a fianco del Teatro Mentore nel levante del paese e ai fornelli troviamo Michele Zocca, 34 anni, che ha alle spalle diverse esperienze in locali della Svizzera francese, in Francia, Milano, in Romagna e nel forlivese. "Proporrò insieme a mio babbo menù con prodotti stagionali, mutuati dalla tradizione classica romagnola rivisitata dal sottoscritto e un piatto molto apprezzato come gli strozzapreti con cipolla bruciata, salsiccia e porcini. Per i vegetariani saranno sempre a disposizione antipasto, primo e secondo e, all’occorrenza, proposte anche vegane. Una gestione famigliare che proporrà il venerdì sera bruschette, focacce e birre artigianali. Saremo chiusi il mercoledì e il giovedì e aperti dal venerdì sera al martedì a pranzo e a cena. Vi aspettiamo". Al taglio del nastro hanno presenziato la sindaca Ilaria Marianini e altri amministratori.

"Il giovane Michele Zocca, dopo anni di esperienza nel settore della ristorazione come dipendente – ha detto la sindaca – ha deciso di avviare una propria esperienza imprenditoriale nel centro storico di Santa Sofia: rappresenta un segnale di vitalità del settore che vogliamo incoraggiare".

o.b.