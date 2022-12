Una nuova patrona per Dovadola È la Beata Benedetta Bianchi Porro

di Quinto Cappelli

Dal 23 gennaio, il paese di Dovadola cambia patrono. Lo ha deciso all’unanimità durante l’ultima riunione il consiglio comunale: il patrono del Comune non sarà più Sant’Andrea che si festeggia il 30 novembre, ma la Beata Benedetta Bianchi Porro la cui festa religiosa e civile sarà il 23 gennaio. Per quella data arriverà da Como il cardinale Oscar Cantoni per presiedere la festa liturgica. Commenta il sindaco Francesco Tassinari: "Siamo contenti che la patrona di Dovadola sia la Beata Benedetta ovvero una nostra concittadina contemporanea, nata a Dovadola l’8 agosto 1936 e sepolta nella Badia di Sant’Andrea. Siamo arrivati a questa decisione, condividendo anche la posizione della diocesi, come ci ha confermato il vescovo Livio Corazza con una lettera che abbiamo messo a verbale per la storia locale".

Aggiunge il primo cittadino: "Una conseguenza pratica consiste nel fatto che il giorno del patrono sarà festa civile per tutti gli esercizi pubblici, con la chiusura del Comune e delle scuole. Ma la cosa importante è che con questo atto pubblico leghiamo la storia della Beata Benedetta Bianchi Porro alla storia del nostro Comune e paese". Questo significa anche "dare maggiore importanza al turismo religioso di Dovadola e del suo territorio, insieme all’eremo santuario di Montepaolo, dove Sant’Antonio da Padova soggiornò per circa 15 mesi fra il 1221 e il 1222".

Formalmente per la parrocchia di Dovadola non cambierà molto, perché la Badia resterà dedicata a Sant’Andrea come è sempre stato fin dal Medioevo. Nata a Dovadola l’8 agosto 1936, primogenita dell’ingegner Guido Bianchi Porro e della casalinga Elsa Giammarchi, Benedetta, dopo pochi mesi è colpita da poliomielite, che lascia tracce nella gamba destra. Trascorre i primi anni con la famiglia (i fratelli minori Gabriele e Corrado e le sorelle Emanuela e Carmen) tra Dovadola, Milano, Forlì e i mesi estivi al mare. Dal 1952 passa da Forlì a Sirmione, proseguendo il liceo classico dal Morgagni al Baratta di Desenzano del Garda. Dal 1953 al 1960 frequenta medicina all’università statale di Milano, nonostante l’aggravarsi della malattia che lei stessa diagnostica alla fine del 1956: neurofibromatosi o tumore al sistema nervoso.

Non terminerà gli studi da medico, "per andare in missione", ma "nel dolore e nell’amicizia curerà gli amici che andavano a trovarla". Muore il 23 gennaio 1964, sepolta prima nel cimitero di Dovadola, poi dal 1969 nella Badia. I suoi ‘Scritti completi’ (diari, lettere e pensieri) sono pubblicati da San Paolo, a cura di don Andrea Vena, tradotti in vari libri in tutte le lingue del mondo. Il 14 settembre 2019 è stata dichiarata Beata con decreto di Papa Francesco nella Cattedrale di Forlì.