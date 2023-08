Una nuova piscina in città Il rinnovato polisportivo ‘Monti’ fa subito il pieno

di Sofia Nardi

Nel suo primo giorno di apertura sono state subito decine le famiglie che hanno deciso di trascorrere la giornata nella piscina del Polisportivo Monti: il primo tassello completato del grande progetto che prevede strutture sia all’aperto che al chiuso per praticare diversi sport. Il polisportivo della Cava è uno spazio comunale affidato alla gestione della società Sport Team srl, composta da Around Sport, Soggetel e Uisp.

"Da parte nostra – specifica il vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo – abbiamo già realizzato il campetto da calcio a 5, il campo da calcio e da pallacanestro e la palestra, mentre l’ente a cui è affidata la gestione si sta occupando di altri aspetti come, per fare un esempio, la piscina che abbiamo voluto potesse aprire prima ancora dell’inaugurazione vera e propria, per accelerare i tempi il più possibile e sfruttare questa fetta di estate che resta. Sono molto soddisfatto di come sta proseguendo un progetto che ho seguito in tutte le sue fasi, fiducioso che il risultato sarebbe stato all’altezza delle aspettative. Il polisportivo riqualifica fortemente l’area e il quartiere: un segnale ancora più significativo dopo l’alluvione che ha messo in difficoltà proprio questa zona della città".

Ma ecco cosa si devono aspettare i fruitori dell’area estiva che ha appena aperto. La piscina è composta da due vasche collegate tra loro, "in una – spiega l’architetto Marco Milandri – l’acqua è alta 60 centimetri ed è pensata per i bambini più piccoli, mentre l’altra ha un’altezza di un metro e venti. Si accede alla piscina più bassa da una struttura simile a una chaise longue, dove i genitori possono stare seduti a prendere il sole con i piedi in acqua, mentre i bambini giocano. Le due vasche, inoltre, sono unite da un breve scivolo che può essere utilizzato per giocare, sempre in sicurezza". Sul piano alto sono posizionati gli ombrelloni e i lettini.

"Il pubblico di riferimento – spiega Milandri – sono le famiglie. Non abbiamo voluto realizzare una piscina pensata per nuotare, anche se è possibile fare qualche bracciata, ma neanche un luogo troppo ‘pettinato’: è uno spazio popolare, dove trascorrere qualche ora divertente al fresco. Il concetto a me piace molto ed è proprio seguendo questa idea che ho progettato ogni dettaglio". Presto altre cose cambieranno al Monti: "Nelle prossime settimane – continua l’architetto – arriverà il grande prefabbricato che ospiterà il bar-ristorante, posizionato proprio accanto alle piscine, mentre quello che attualmente è il bar, si trasformerà in un altro blocco di spogliatoi. Dei ritardi dei fornitori ci hanno messo i bastoni tra le ruote per il completamento dei campi da padel che, però, verranno terminati entro pochi giorni dall’arrivo dei materiali necessari".

Anche il presidente della società di gestione, Gabriele Corzani, fa cenno ai ritardi: "Sì, ci sono stati dei rallentamenti – ammette –. Il progetto era quello di partire con la piscina e tutti i campi già attivi a inizio stagione, ma non è stato possibile. Abbiamo comunque deciso di aprire la balneazione per dare un segnale positivo a quanti, nei mesi scorsi, hanno temuto che il cantiere si fosse arenato. Vedere i bambini giocare a mollo in piscina per noi è già un grande traguardo".