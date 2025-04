Una nutrita squadra pronta a concorrere alle Olimpiadi nazionali in più materie

Si sono conosciuti sui banchi di scuola nel settembre scorso, e in pochi mesi sono diventati una squadra: Oarista Islam, Daniel Ruffilli, Gioele Ruocco e Francesco Saverio Valgimigli, della 1ªE del liceo scientifico Fulcieri Paolucci di Calboli, hanno prima superato la fase provinciale e poi quella regionale delle Olimpiadi di Informatica, Problem Solving e pensiero computazionale (Ops) approdando così alla finale nazionale, che si svolgerà venerdì al Campus di Cesena. I quattro rappresenteranno la regione nella gara a squadre. Una bella soddisfazione sia per loro che per gli insegnanti che li supportano.

"Siamo felici di essere arrivati in finale – dice il portavoce dei quattro Daniel Ruffilli –, ci siamo impegnati e con l’aiuto dei docenti e un pizzico di fortuna abbiamo raggiunto questo risultato". Ora però viene il bello, nella consapevolezza che in una categoria come la loro, aperta al Biennio delle Superiori, troveranno una forte concorrenza.

"Ogni anno qualcuno dei nostri raggiunge la fase finale dei Campionati italiani nelle varie materie scientifiche e per la Scuola è motivo di soddisfazione ed orgoglio", commenta la dirigente Susi Olivetti. Altri due studenti dello Scientifico debutteranno per la prima volta in una finale individuale: Giacomo Guarini Matteucci di 5ªD partecipa da oggi alle Olimpiadi di Fisica a Senigallia, mentre Theo Ravaioli di 5ªN prenderà parte all’ultimo atto di Scienze della terra dal 8 all’11 maggio ad Assisi. Infine, chi di queste esperienze è ormai un veterano è Andrea Malmesi di 4ªL: secondo assoluto due anni fa in Informatica e sul podio anche l’anno scorso, è in lizza per rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi internazionali di Informatica (20 candidati per quattro posti).

Alessandro Valgimigli