Una onlus e un’aula in memoria di Nuzzolo

"Costituiremo a breve una associazione onlus nel nome di Gabriele per sostenere i progetti dell’istituto Vassallo di Galeata e delle scuole dell’obbligo della vallata, con borse di studio e altre iniziative, come avrebbe voluto mio fratello". Queste le parole di Gloria Nuzzolo, sorella di Gabriele, il 34enne consigliere comunale di Santa Sofia scomparso tragicamente nel giugno scorso a Poggio alla Lastra, investito da un’auto.

La sorella è intervenuta insieme ai genitori Gelsomina, Giovanni e alla fidanzata Maddalena, tra la commozione e gli applausi degli oltre 200 presenti nell’area feste di Galeata, in occasione del ‘Sogno di Gabriele’, serata di ricordo organizzata all’inizio dell’anno scolastico dall’Istituto Angelo Vassallo, dove Nuzzolo insegnava, in collaborazione con il Comune e la Pro loco.

Molte le autorità presenti tra i quali i sindaci di Galeata, Santa Sofia e Premilcuore Francesca Pondini, Ilaria Marianini, Sauro Baruffi, la vicesindaca di Civitella Stefania Marchi e l’assessora Lisa Paganelli, il consigliere regionale Daniele Valbonesi, esponenti del Pd della vallata, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dei Carabinieri, dell’Anpi e di numerose associazioni di volontariato, ma soprattutto amici, docenti e gli ex studenti di Nuzzolo che lo hanno ricordato tra gli applausi come un docente che era "un punto di riferimento per la scuola, sempre disponibile, che si prendeva cura di tutti e creava comunità anche nelle giornate più grige".

Sotto la regia di Enrico Peperoni, docente del Vassallo e amico di Nuzzolo è intervenuta prima Pondini: "Gabriele non era solo un insegnante, ma un animatore che si è battuto per difendere e qualificare il Vassallo, unica scuola secondaria del comprensorio forlivese. Grazie a lui e ai suoi colleghi, quest’anno si sono formate due classi prime e si sono rafforzati i rapporti con le aziende del territorio. A Gabriele dedichiamo con una targa il laboratorio di meccanica, dove custodiva gelosamente il suo calibro". A seguire, la dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Baracca di Forlì (a cui il Vassallo è aggregato) Maura Bernabei: "Nuzzolo aveva un grande cuore e ricchezza umana. Ha lasciato un segno indelebile, grazie alle sue doti di empatia e gentilezza, sempre dalla parte di chi si trovava in difficoltà. La sua umanità l’ha dimostrata anche nell’impegno in diverse associazioni di volontariato".

Sono seguiti gli interventi di un rappresentate del Cnos Fap di Forlì, di Massimo Perazzoni dell’Ufficio Scolastico Provinciale, di Angelo Rustignoli, a lungo coordinatore dell’istituto di Galeata, del consigliere regionale Valbonesi e dell’ex presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè, società che ha sostenuto per anni alcuni progetti del Vassallo.

Oscar Bandini