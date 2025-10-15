Una palestra ai Portici. Arrivano gli attrezzi all’aperto:: "E così si riqualifica l’area"

Tra i palazzi riqualificati dell’ex Mangelli e il cantiere della futura Casa della Comunità – la cui apertura è prevista per l’inizio del 2026 – da ieri pomeriggio c’è un nuovo spazio dove muoversi, socializzare e stare all’aria aperta. È stata inaugurata un’area fitness all’aperto, nello spazio verde dietro ai Portici, un parco con attrezzature a disposizione di tutti per praticare sport in modo libero e gratuito.

Finanziata con fondi regionali destinati alla promozione della salute e realizzata in collaborazione con il Comune di Forlì, l’iniziativa punta a incentivare l’attività fisica quotidiana anche tra chi non frequenta centri sportivi. "Questa iniziativa è un tassello importante di un progetto più ampio – spiega Francesco Sintoni, direttore del presidio ospedaliero –: arricchisce la città e anticipa lo spirito della Casa della Comunità, luogo di salute, prevenzione e partecipazione condivisa. L’azienda sanitaria ha investito 14mila euro per l’acquisto delle attrezzature, con una compartecipazione da parte del Comune di 3mila euro per la posa dei plinti. Infine, i fondi hanno coperto un assegno di ricerca per l’università pari a 25mila euro. Da questo progetto sono stati identificati e realizzati tre aree fitness: a Forlì, Cesena e Gambettola".

Le postazioni installate sono sette, ciascuna dedicata all’allenamento di una specifica parte del corpo: macchinari per il potenziamento muscolare, attrezzi cardiovascolari che coinvolgono gambe e tronco simulando anche il gesto del vogatore, una spalliera verticale e una doppia stazione accessibile anche a persone con ridotte capacità motorie, dotata di hand bike e tai chi spinner. Ogni struttura è accompagnata da istruzioni e, per chi lo desidera, da tutorial e proposte di esercizi digitali consultabili tramite il qr code presente nel cartello all’ingresso (un codice che, inquadrato con il proprio smartphone, apre una pagina web o un video).

Il supporto scientifico e tecnico è stato fornito dall’Università di Bologna. "Abbiamo censito oltre 500 spazi in provincia – spiega il professore Marco Bovo, esperto di infrastrutture verdi –: è stato un lavoro colossale. Dopo un primo screening abbiamo visitato circa una cinquantina di aree. Ci siamo basati su alcuni criteri, ad esempio la facilità di accesso al luogo, la vicinanza a strutture del distretto e scolastiche". All’inaugurazione erano presenti anche alcuni allenatori di Uisp e Fisio Sport Zone, che hanno mostrato al pubblico come utilizzare correttamente gli attrezzi. Entrambe le realtà possiedono la qualifica di ‘palestre che promuovono salute’ convenzionate con l’Ausl Romagna.

"Mi auguro che le persone più anziane che vivono in questa zona possano ritrovarsi e utilizzare i macchinari – ha aggiunto l’assessora al Welfare Angelica Sansavini –. Quest’area è bellissima e ha bisogno di essere vissuta anche dai ragazzi, cercheremo di favorire alcuni momenti di aggregazione". La zona dei Portici è spesso teatro di vandalismi, per questo l’area fitness è dotata di videosorveglianza. "Mi fa piacere che sia stato scelto questo luogo – sottolinea il sindaco Gian Luca Zattini –: l’area era nata con tante aspettative ma nel tempo non ha dato risposte adeguate. Grazie a questo intervento e alla Casa di Comunità in arrivo speriamo possa essere uno spazio fruibile dai cittadini in sicurezza".