Una palestra nel verde. Torna ’Sport nei parchi’

Torna l’iniziativa ’Sport nei parchi’, promossa da marzo a novembre dal Comune di Forlì per favorire la pratica sportiva all’aria aperta di giovani e adulti nelle aree verdi della città.

Il progetto è stato attivato nel 2020, come risposta alle restrizioni del Covid, ma è stato riproposto ogni anno anche per l’apprezzamento che ha ricevuto tra i forlivesi e le società sportive. "L’iniziativa – spiega l’assessore allo sport Kevin Bravi – prevede, nel periodo dalla primavera all’autunno, la realizzazione da parte di società e gruppi sportivi di corsi in discipline diverse nelle aree verdi pubbliche comunali allo scopo di favorire maggiori occasioni di pratica motoria e sostenere il mondo dell’associazionismo. Col tempo è maturata una variegata offerta corsistica, con la partecipazione di tanti cittadini di tutte le età, con riscontri molto positivi. Basti pensare che abbiamo già ricevuto richieste informali per l’attivazione del progetto anche per il 2025".

I numeri delle passate edizioni forniscono una fotografia interessante del progetto. Tra il 2023 e il 2024 sono state infatti quasi 50 le società e associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa. Le aree verdi più gettonate sono quelle di via Dragoni, il parco Incontro, il Buscherini, il parco Paul Harris, il parco Franco Agosto e quello di via Ribolle.

"Ci aspettiamo un buon numero di adesioni anche quest’anno – aggiunge Bravi –. Le regole di ingaggio sono sempre le stesse, con il Comune che garantisce il suolo pubblico gratuito anche nei casi in cui per la realizzazione dell’attività sia necessario utilizzare piccole attrezzature mobili temporanee, quali, per esempio, pedane e amplificatori. Sul sito comunale sarà pubblicato un apposito modulo per aderire all’iniziativa, in cui gli interessati possono comunicare l’avvio delle proprie attività alle Unità verde e sport del Comune. Verrà effettuata inoltre una ricognizione delle iniziative che saranno attivate da marzo a novembre, al fine di monitorarle, di razionalizzare l’utilizzo degli spazi e di verificare che sia comunque garantita la piena fruizione degli spazi verdi da parte dei cittadini e delle famiglie".

Gianni Bonali