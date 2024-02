Una panchina gigante per cambiare prospettiva

La Big Bench Community Project è una fondazione nata per promuovere l’installazione delle enormi panchine ideate dal designer statunitense Chris Bangle (molti lo conosceranno per il suo lavoro in campo automobilistico). Lo scopo, oltre a quello legato alla fruizione dell’ambiente e alla riscoperta della propria anima infantile, è quello di contribuire allo sviluppo turistico dei territori in cui le panchine fuori scala vengono posizionate: una di queste panchine si trova proprio a Civitella, presso l’agriturismo Ca’ Bionda.

Ora la ’Big bench community’ ha assegnato al Comune di Civitella 900 euro destinati alle località che ospitano le grandi panchine. Il progetto, fra le dieci candidature pervenute, è stato presentato dal Comune gravemente dall’alluvione del 2023 che desidera creare un gemellaggio con il Comune di Brisighella, anch’esso colpito dall’alluvione, dove è stata installata un’altra Big Bench, attraverso un progetto destinato ai ragazzi della scuola secondaria. Il progetto prevede la realizzazione di una mostra fotografica di lavori realizzati dai ragazzi, ai quali verrà proposto un ’gioco della prospettiva’: saranno realizzate delle foto nelle quali verrà ricreato lo stesso effetto della Big Bench, ossia personaggi piccoli in un contesto dalle dimensioni appositamente ingrandite.

Il progetto prevede anche una gita alle due panchine. "Soddisfatti di esserci aggiudicati il bando Big Bench – commenta il sindaco Claudio Milandri – che ci permetterà di allestire, grazie al contributo previsto, una mostra fotografica realizzata dai ragazzi della scuola secondaria di Cusercoli che avranno come punto di riferimento proprio la panchina gigante realizzata dai gestori dell’agriturismo Cà Bionda".

o. b.