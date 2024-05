Una passeggiata in città con RinnoviAmo Forlì

La lista civica RinnoviAmo Forlì ha organizzato un trekking urbano per la giornata di domani. La partenza è prevista per le ore 10 davanti a Porta Schiavonia: da qui la candidata consigliera Elisa Zecchini guiderà una passeggiata in giro per la città. Nel percorso ad anello, della durata stimata di un’ora e mezza, si toccheranno luoghi simbolo del programma elettorale per le elezioni comunali. "Sarà un’occasione per dialogare con i cittadini e le cittadine sulle proposte che abbiamo lanciato, ascoltando la loro opinione e confrontandoci con loro faccia a faccia. Come lista civica vogliamo continuare a ’camminare’ insieme alla cittadinanza, nell’unica direzione possibile: quella del rinnovamento e del miglioramento della nostra città" afferma Zecchini.

Il ritorno è previsto per le 11.30 a Porta Schiavonia. Il percorso è adatto a grandi e piccini e chi si aggiungerà strada facendo potrà riconoscere il gruppo dalla bandiera che riporta il simbolo della lista: una bambina con un palloncino a forma di cuore.