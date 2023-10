Una passeggiata per l’ambiente: domani ’plogging’ al Campus

Nuovo appuntamento di plogging in città, ovvero lo sport di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging. Alea Ambiente, con la collaborazione speciale del Campus, Polizia locale e Comune, promuove l’evento ’Di corsa per l’ambiente’ che ha luogo nel contesto del festival dello Sviluppo sostenibile.

La maratona ecologica avrà luogo domani e prenderà il via alle 14.30 presso l’area verde del Campus Universitario di Forlì, dove verranno distribuiti i kit composti dabuste, pinze e guanti.

"Dopo il primo appuntamento al Parco Urbano di un anno fa, l’iniziativa è cresciuta sempre più, toccando in quest’anno numerosi comuni del bacino servito da Alea Ambiente. Ogni tappa ha rappresentato un momento di condivisione, un’occasione per trascorrere insieme una giornata all’aria aperta, facendo qualcosa di concreto per la propria città". Cosi Simona Buda, Presidente Alea Ambiente.

Al termine della maratona è previsto un momento di ristoro e di festa con intrattenimento musicale. "Anche questa è una forma di salvaguardia e cura dell’ambiente – afferma Giuseppe Patetta, assessore all’ambiente – e un modo per educare i nostri cittadini, enti di volontariato e realtà associative, al rispetto del territorio e alla diffusione del senso civico nella nostra comunità".

Presenza di rilievo, in qualità di testimonial ufficiale della manifestazione, sarà Marco Cortesi, forlivese campione mondiale di plogging, oltre che regista e scrittore. L’evento è aperto ad adulti e bambini, in gruppo o singolarmente. Sarà possibile iscriversi entro oggi contattando la segreteria organizzativa al tel. 333.4054231 o tramite email a dicorsaperlambiente@gmail.com.

Sergio Tomaselli