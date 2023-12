Una ’Penna’ tra cultura e sport. Bartoletti si aggiudica il ’Tosatti’. E già pensa al festival di Sanremo

Il Premio Coni ’Una Penna per lo Sport-Giorgio Tosatti’, riservato all’intera opera d’un giornalista sportivo nel corso della sua carriera, è stato assegnato a Marino Bartoletti. La cerimonia s’è tenuta lunedì al Salone d’Onore del Coni, al Foro Italico di Roma. Presenti il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, giornalisti ed autorità e Ivana Tosatti, moglie di Giorgio, indimenticato opinionista e commentatore sportivo, al quale è appunto intitolato il premio.

"È stato un momento commovente ricevere un premio intitolato a Giorgio Tosatti, un maestro – afferma Marino Bartoletti –. Sono stato emozionato e felice anche perché la consegna è avvenuta proprio nella sede del Coni, in un tempio da cui ho attinto nella mia formazione umana, professionale e culturale. Quarant’anni fa ricevetti il premio riservato ai giovani giornalisti e a porgerlo fu proprio lui, il grande Tosatti". Bartoletti ha parlato davanti ad una platea di giovani cronisti ai quali ha ricordato "come lo sport sia cambiato, sia mutata la sua narrazione, ma noi giornalisti siamo sempre gli stessi. Lo sport è cultura applicata alla società nella vita di tutti giorni e questi premi sono un punto di partenza. Occorre quindi mantenere competenza, serietà e lealtà verso i lettori, perché facciamo il mestiere più bello del mondo".

Nell’albo d’oro del prestigioso riconoscimento nomi come quelli di Sergio Zavoli e Gianni Minà, "una sorta di Oscar del giornalismo sportivo – spiega Bartoletti – in un momento professionale in cui ho scoperto anche una vena letteraria che mi appassiona e che sta riscuotendo un bel successo tra i lettori". Il giornalista forlivese sta promuovendo in questo periodo la sua ultima creatura, dal titolo "La partita degli dei" (Gallucci editore), che racconta di una partita in uno "stadio" immaginario e con giocatori straordinari. Da una parte la "serie A" di Diego Armando Maradona, Gianluca Vialli, Luigi Meroni, Giacinto Facchetti, Gaetano Scirea, Paolo Rossi e Valentino Mazzola, dall’altra la squadra "straniera" di Pelè, Cruijff, Eusebio, Di Stefano, Puskas, Jasin e Best. Chi vincerà? E poi il Festival di Sanremo, di cui è uno dei massimi esperti e conoscitori "che mi vedrà impegnato anche per questa edizione come commentatore, anche se me lo voglio gustare con calma in platea. E infatti nel 2025 – conclude Bartoletti – dedicato a Sanremo uscirà il libro ’Il Festival degli dei’".

Gianni Bonali