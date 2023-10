Una ’piazza’ per famiglie. Primi visitatori in trasferta, shopping e divertimento

In una soleggiata giornata di fine ottobre, ha preso il via Formì, il tanto atteso e discusso distretto commerciale nell’area autostradale. Diverse migliaia di persone, molte delle quali famiglie con bambini piccoli, hanno affollato la zona, impossibile trovare un parcheggio libero. Nonostante il forte vento che ha colpito la città in questi giorni, tanti i bambini presenti all’inaugurazione accorsi per vedere gli youtuber Dinsieme ma anche per giocare con gli artisti di strada e i trampolieri presenti in tutta l’area. Una lunga fila per farsi disegnare i personaggi preferiti dei cartoni animati o a tema Halloween nella postazione di truccabimbi tra Cisalfa e New Yorker che aprirà nelle prossime settimane; tante piccole streghette e orsetti, quindi, si aggiravano tra i padiglioni di Formì. Una vera e propria festa per i bambini, tanti gli sguardi meravigliati di fronte alle magie dei prestigiatori travestiti come i personaggi del circo e alle evoluzioni aeree dei giocolieri; senza dimenticare un’altra attività molto amata come quella delle sculture di palloncini. L’area è decorata da tre murales che richiamano i colori del logo di Formì, in particolare quello di fronte all’area giochi ha riscosso molto successo tra i piccoli; alcuni saltellavano nel gioco della campana, altri si sono sdraiati sotto un grande paracadute disegnato facendo finta di volare sotto lo sguardo dei genitori.

Una piccola ressa si è creata all’arrivo del Batman Romagnolo e alla sua compagna Batgirl, che si sono prestati ad accogliere i bambini e a fare le foto di rito. Tra un evento e l’altro, tante sono le persone che hanno approfittato per fare acquisti nei nuovi negozi; famiglie e coppie con grandi buste dei marchi più famosi di abbigliamento e articoli per la casa passeggiavano tra gli spazi dell’area commerciale. Pieni anche gli autobus della zona fiera, dove tanti adolescenti forlivesi e non, sono arrivati nel tardo pomeriggio per assistere al concerto di Cricca e Aaron. Complice anche il caldo, molti avventori hanno affollato il chiosco di birra artigianale del locale Giusto Spirito, di prossima apertura, e il bar truck di Cava Rei, la cooperativa sociale per il reinserimento professionale di persone svantaggiate, che propone gin e caffè.

Formì ha da subito richiamato persone anche da fuori provincia, come Luciano e Sabrina di Solarolo che hanno approfittato per bere una birra chiara e fare un giro per negozi a caccia di occasioni: "Eravamo nei paraggi e abbiamo visto un bel viavai di persone, incuriositi ci siamo fermati. L’area è molto grande e la viabilità caotica, forse a causa del grande afflusso di gente, ma ci sono marchi interessanti che soddisfano tutte le esigenze. Torneremo sicuramente".

Anche Marco e Alice, arrivati da Meldola, erano tra i curiosi della grande inaugurazione: "Siamo venuti a farci le ‘vasche’ come si faceva una volta il sabato pomeriggio. L’area è forse un po’ dispersiva ma ci voleva anche a Forlì una zona commerciale così".

Valentina Paiano