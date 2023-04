Una piccola Olanda a Forlì: tripudio di tulipani, ecco dove

Forlì, 14 aprile 2023 – La fioritura dei tulipani in Olanda è da sempre una delle attrattive maggiori tra i viaggiatori europei. L’agriturismo ‘Re Piano’ di Modigliana, in aprile, e soprattutto in questi giorni, diventa un luogo bellissimo e profumato per la fioritura di circa 8.000 tulipani multicolori che offrono uno spettacolo unico agli ospiti e ai numerosi visitatori. Questo weekend (domani e domenica), dalle 9.30 al tramonto, ci saranno pittori che dipingeranno i tulipani dal vivo e tanti appassionati fotografi. Info: www.repiano.it; 328.5968280, [email protected]

La location è un casale di inizio ‘900 che si trova sul monte Trebbio in via delle Suore 4, sulla collina tosco-romagnola che domina la valle del Tramazzo e sovrasta il sottostante Lago d’Arzano, a 3 km dal centro abitato e la struttura è gestita da una coppia italo-olandese: i coniugi Antonella Ciccarella e Dirk Johan Fopper.

Racconta Antonella, in arte Romero, pittrice per passione: "Tutti gli anni ne acquistiamo direttamente da un grossista olandese circa 5.000, poi li piantiamo tenendoli suddivisi per varietà, colore e altezza, gli altri 3.000 circa sono degli anni passati che riusciamo a recuperare ma impossibile tenerli suddivisi per colore. Coltivarli é molto faticoso, ti chini fai diversi buchi e metti a dimora il bulbo, questo da ottobre a gennaio, in ginocchio per moltissimo tempo".

La coppia coltiva tulipani da oltre 30 anni, prima ancora di creare un agriturismo. Antonella é nata a Tazzano. un podere in sasso a 700 metri di distanza da Re Piano. "Il primo fiore, l’Iris, lo dipinsi qui dove nascevano spontanei nei fossi". Il marito Dirk proviene dall’Olanda e la passione di questo luogo li ha uniti ancora di più. "La prima volta che lo vidi avevo solo 12 anni, – spiega lei – ero appena uscita da un negozio con un panino in mano e lo notai. Era bellissimo e soprattutto notai i suoi modi e l’eleganza con cui si muoveva, ma ero una bambina e ovviamente lui non fece caso a me. Poi lo rividi dieci anni dopo. Allora lui si accorse di me e io mi ricordai di lui, dopo due anni nel dicembre 1989 acquistammo la parte di questa casa del cugino di mio babbo e iniziammo a trasformarlo rendendolo nostro".

Il simbolo di ‘Re Piano’ è un Re vestito di bianco che posiziona le stelle in cielo salendo su una collina. Perché questo disegno? "Perché per noi nulla è mai stato facile, rappresenta la nostra vita. Abbiamo dovuto lottare e arrampicarci insieme, ma con l’amore tante cose impossibili diventano realizzabili – conclude Romero –. Poi nel 2010 abbiamo acquistato dal vicino l’altro pezzo dell’abitazione e nel 2014 siamo diventati agriturismo". Dirk da una decina di anni rappresenta come figurante il sacerdote-mazziniano-carbonaro-modiglianese Don Giovanni Verità (1807-1885) nelle famose ‘Feste dell’800’.

"’Re Piano’è un posto incantato che si estende ad anello tutto intorno per 7 ettari con piante di olivo – racconta – e infatti produciamo un buon olio, con mandorli e il bosco e l’erba medica e abbiamo anche due cavalli. E ancora – conclude – la piscina, solarium attrezzato, centro benessere con sauna, Jacuzzi esterna, chalet che funge da spogliatoio, amache, barbecue e un laghetto con pesci colorati. Ci sono anche sassi bellissimi ed enormi con forme straordinarie".