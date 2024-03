‘Una piega per l’Hospice’. Farsi belle per uno scopo nobile a Forlimpopoli

Farsi belle facendo del bene. Domani torna a Forlimpopoli ‘Una piega per l’Hospice’, manifestazione promossa dall’associazione Amici dell’Hospice, che giunge alla 7ª edizione. Dalle 9 alle 17, nella sala al primo piano del palazzo della torre dell’orologio in piazza Garibaldi ci saranno tante parrucchiere volontarie che metteranno a disposizione il loro lavoro per offrire una messa in piega alle signore, a fronte di un contributo minimo di 15 euro. La somma raccolta sarà totalmente destinata alle attività che l’associazione svolge sia in hospice sia in assistenza domiciliare. Sempre domani, negli stessi orari, gli Amici dell’Hospice saranno in piazza Pompilio con uno stand dove sarà possibile acquistare uova di cioccolata e colombe artigianali. Anche in questo caso il ricavato servirà per sostenere le attività dell’associazione.