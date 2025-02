Una piega per lo Ior: 168 adesioni. Per le donne in chemio 22mila euro

Domenica scorsa, l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior), in collaborazione con una rete di parrucchiere volontarie, ha promosso l’iniziativa solidale ‘Una piega per lo Ior’, offrendo acconciature gratuite con l’obiettivo di sostenere il ‘Progetto Margherita’, che fornisce parrucche alle pazienti che affrontano la chemioterapia, insieme al supporto psicologico.

L’evento, che ha coinvolto sette città romagnole, ha visto la partecipazione di quasi mille persone, e anche a Forlì l’adesione è stata massiccia: in 168 si sono recati alla sede Aeca/Cnos in via Episcopio Vecchio e 122 alla sede Formart di Cesena. L’iniziativa ha raccolto ben 22.640 euro, ma il crowdfunding ‘La mia mamma è bellissima’ continua fino all’8 marzo sul portale www.insiemeachicura.it e in tutti i ‘barattoli’ delle offerte nei saloni di bellezza del territorio.

Il ‘Progetto Margherita’ nel 2024 ha aiutato 344 donne, le cui storie vanno ben oltre le cifre: se per Nicoletta è stato un modo per proteggersi dalle domande indiscrete delle persone, per Maria Grazia la priorità è stata preservare i figli dalla parte più complicata del suo percorso di cura.

"Questo evento – commenta Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior – è sempre una grande festa di solidarietà. La donazione media è stata di 23 euro più alta del contributo minimo richiesto, segno che molti ci hanno tenuto a dare qualcosa di più. È l’ennesima conferma che la Romagna è un territorio con una sensibilità speciale".