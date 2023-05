Una pizzata per la Misericordia

Per sostenere la Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe, i dirigenti della benemerita associazione di volontariato hanno organizzato per domani sera a Forlì, presso la sale delle feste della parrocchia di San Paolo di via Pistocchi 19, la ‘Tradizionale pizzata di beneficienza’. La serata sarà animata da Piergiuseppe Bertaccini, in arte Sgabanaza, storico amico e sostenitore dell’associazione. È richiesto un contributo di 20 euro per gli adulti e la metà per bambini e ragazzi (info: 0543.8182252 e 338.3469861). Per l’occasione sarà possibile anche rinnovare la tessera per l’anno in corso. La Misericordia di Forlì e San Benenasce "come segno di collaborazione concreta fra una realtà di città e una di montagna" ha detto il governatore Gilberto Girani.